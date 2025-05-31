Ağrı'da sağlıklı yaşama dikkati çekmek için Yeşilay'dan dumansız hava sahası etkinliği

Ağrı'da Yeşilay tarafından İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde "Dumansız Hava Sahası" alanı oluşturuldu.

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü kapsamında Yeşilay Ağrı Temsilciliği ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle etkinlik düzenlendi.

Müdürlüğün bahçesinde İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, Yeşilay Ağrı Temsilcisi Cihangir Aslan ve gönüllüler boyayla "Dumansız Hava Sahası" alanı oluşturdu.

İl Sağlık Müdürü Beşer, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak amacıyla dumansız hava sahası alanı yaptıklarını söyledi.

Her yıl birçok insanın tütün ürünleri nedeniyle sağlık sorunları yaşadığına dikkati çeken Beşer, "Bizler de hastanemizde, sağlıklı hayat merkezlerimizde ve sigara bırakma polikliniklerinde dumansız hava sahası alanlarını aktifleştirmeye başladık. Tütünsüz bir hayat ve sağlıklı bir gelecek için vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz." diye konuştu.