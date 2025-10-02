Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

        Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 01:19 Güncelleme: 02.10.2025 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

        Erzurum'da Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, İsrail aleyhine attıkları sloganlarla filoya müdahaleye tepki gösterdi.

        Yürüyüş yapan vatandaşlar, filodakileri ile İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

        Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Abdulkerim Kavaz, grup adına yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını kınadı.

        - Ağrı

        Ağrı'da Merkez Camisi önünde bir araya vatandaşlar ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Küresel Sumud Filosu'na destek verip, İsrail'in müdahalesini protesto etti.

        Dua edip İsrail aleyhine slogan atan grup, daha sonra Dörtyol Kavşağı'na kadar yürüyüş yaptı.

        - Erzincan

        Erzincan'da da ellerine aldıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Dörtyol Kızılay Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in filoya müdahalesini ekrandan canlı yayında takip etti.

        Filistin Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Hasan Çakmak, İsrail'in uluslararası sularda yaptığı barbarlığı kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!

        Benzer Haberler

        Ağrı'da çiftçilere 200 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı
        Ağrı'da çiftçilere 200 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı
        Ağrı'da sahte paralarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Ağrı'da sahte paralarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Ağrı'da polis ekipleri öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerini denetli...
        Ağrı'da polis ekipleri öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerini denetli...
        Ağrı Dağı manzaralı meyve bahçesinde elma hasadı başladı
        Ağrı Dağı manzaralı meyve bahçesinde elma hasadı başladı
        Ağrı'da sağlık çalışanları doktora yapılan saldırıya tepki gösterdi
        Ağrı'da sağlık çalışanları doktora yapılan saldırıya tepki gösterdi
        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı