Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.
Erzurum'da Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, İsrail aleyhine attıkları sloganlarla filoya müdahaleye tepki gösterdi.
Yürüyüş yapan vatandaşlar, filodakileri ile İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.
Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Abdulkerim Kavaz, grup adına yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını kınadı.
- Ağrı
Ağrı'da Merkez Camisi önünde bir araya vatandaşlar ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Küresel Sumud Filosu'na destek verip, İsrail'in müdahalesini protesto etti.
Dua edip İsrail aleyhine slogan atan grup, daha sonra Dörtyol Kavşağı'na kadar yürüyüş yaptı.
- Erzincan
Erzincan'da da ellerine aldıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Dörtyol Kızılay Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in filoya müdahalesini ekrandan canlı yayında takip etti.
Filistin Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Hasan Çakmak, İsrail'in uluslararası sularda yaptığı barbarlığı kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.
