        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'da yolu kardan kapanan köyde hastalanan kişi hastaneye ulaştırıldı

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 16:59 Güncelleme: 14.01.2026 - 16:59
        Ağrı'da yolu kardan kapanan köyde hastalanan kişi hastaneye ulaştırıldı
        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Karataş köyünde yaşayan 61 yaşındaki Menşur Gürses rahatsızlandı.

        Gürses​​​​​​​'in yakınları, bölgede etkili olan kar ve tipiden yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Kaymakamlık koordinesinde İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yolu ulaşıma açmasıyla köye ulaşan sağlık ekibi, Gürses'e ilk müdahaleyi yaptı.

        Ambulansa alınan Gürses, Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

