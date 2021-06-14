Ağrı ilçeleri ve turistik yerleri özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Ağrı nerede, hangi bölgede? Merak edip araştıranlar için Ağrı ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

AĞRI NEREDE?

Ağrı (eski ismi: Karaköse),Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehir ve Ağrı ilinin merkez ilçesi. Ayrıca tarihte birden fazla isim değişikliği yaşamıştır. Karakilise, Ararat, Karaköse ve son olarak Ağrı Dağı'ndan esinlenilerek Ağrı ismi verilmiştir. Bu şehrin rakımı 1.632 m'dir. Ağrı Ovası'nın kuzeyinde kurulmuştur. Çok soğuk bir iklimi olup ormanlık alanı azdır. Halkın büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

AĞRI İLÇELERİ

Ağrı (il merkezi)

Diyadin

Doğubayazıt

Eleşkirt

Hamur

Patnos

Taşlıçay

Tutak

AĞRI'DA GEZİLECEK YERLER

Ağrı Meteor Çukuru - Doğubayazıt

Avnik Kalesi - Ağrı

Doğubeyazıt Kalesi - Doğubayazıt

Eleşkirt Güneykaya Kayak Merkezi - Ağrı

Ahmet Hani Türbesi - Doğubayazıt

Diyadin Kaplıcaları - Diyadin

Ağrı Dağı - Ağrı

İshak Paşa Sarayı - Doğubayazıt