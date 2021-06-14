Ağrı ilçeleri ve turistik yerleri özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Ağrı nerede, hangi bölgede? Merak edip araştıranlar için Ağrı ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...
AĞRI NEREDE?
Ağrı (eski ismi: Karaköse),Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehir ve Ağrı ilinin merkez ilçesi. Ayrıca tarihte birden fazla isim değişikliği yaşamıştır. Karakilise, Ararat, Karaköse ve son olarak Ağrı Dağı'ndan esinlenilerek Ağrı ismi verilmiştir. Bu şehrin rakımı 1.632 m'dir. Ağrı Ovası'nın kuzeyinde kurulmuştur. Çok soğuk bir iklimi olup ormanlık alanı azdır. Halkın büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.
AĞRI İLÇELERİ
Ağrı (il merkezi)
Diyadin
Doğubayazıt
Eleşkirt
Hamur
Patnos
Taşlıçay
Tutak
AĞRI'DA GEZİLECEK YERLER
Ağrı Meteor Çukuru - Doğubayazıt
Avnik Kalesi - Ağrı
Doğubeyazıt Kalesi - Doğubayazıt
Eleşkirt Güneykaya Kayak Merkezi - Ağrı
Ahmet Hani Türbesi - Doğubayazıt
Diyadin Kaplıcaları - Diyadin
Ağrı Dağı - Ağrı
İshak Paşa Sarayı - Doğubayazıt
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