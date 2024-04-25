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        Haberler Gündem Ağrı’da tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Tarla sürerken traktör devrildi: 1 ölü

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 20:09 Güncelleme: 25.04.2024 - 20:09
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        Tarla sürerken traktör devrildi: 1 ölü
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        Dedeli Beldesi Çaybaşı Mahallesi’nde 68 yaşındaki Z.K. yönetimindeki traktör, tarla sürülürken devrildi.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Z.K, ambulansla götürüldüğü Patnos Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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