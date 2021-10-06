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Ağrılı kadınlar ücretsiz pilates eğitimi alıp iş yeri açabilecek

Çocuk yaşta evliliklerin yaygın olduğu illerde, kadınları spora yönlendirmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında, Ağrı'da 20 kadına pilates eğitimi veriliyor

Ağrılı kadınlar ücretsiz pilates eğitimi alıp iş yeri açabilecek
AA

Ağrılı milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu'nun da kurucusu olduğu Gençlik Spor ve Yaşam Kulübünce hayata geçirilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında destek verilen "İlk Göz Ağrı'm Projesi" İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu eğitmenleri tarafından üniversite mezunu 20 kadına yönelik verilen pilates eğitmenlik kursu, pazar günü tamamlanacak.

Ümit Şamiloğlu Gençlik Spor ve Yaşam Kulübü kurucusu Ümit Şamiloğlu, projeyle, çocuk yaşta evliliklerin ve kadın haklarının dezavantajlı olduğu bölgelerde kadın ve sporu bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kursun ücretsiz verildiğini ve 250 aileye pilates seti hediye etmeyi hedeflediklerini belirten Şamiloğlu, şöyle konuştu: "Projeyi, doğduğumuz yer olan Ağrı'da başlattık. Kadınlarımıza pilates eğitimi vererek, onların belge almasını sağlayarak, daha sonra meslek edinmelerini sağlamayı amaç edindik. Sporu evlere sokmak istiyoruz. Ağrılı kadınların sporla tanışmasını istiyoruz. Bu projede kadınların sportif mesleki alt yapısını oluşturmak ve biraz da olsa onların geleceğine dokunmak istedik. Sporun o ruhunu ve temelini bütün çocuklara yaymanın gelecek adına bir gereklilik olduğunu düşündüm. Kadınlarımız ve çocuklarımız bizim için önceliklidir. Biz de ilk olarak kadınlardan başladık. Eğitim verdiğimiz kadınların, başka kadınların hayatına dokunarak sporun daha da yaygınlaşmasını sağlayacağını umuyorum."

Kulübün başkanı Sevil Şamiloğlu ise kurs sonunda verilecek belgelerle katılımcıların birinci kademe eğitmen olacaklarını ve iş yeri açmanın yanı sıra çalışma olanağı elde edeceklerini anlattı.

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