Agrotech halka arz sonuçları açıklandı mı? Agrotech kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?
Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanıyor. 15-16-17 Kasım tarihleri arasında talep toplayan Agrotech halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görmeye başlayacak. Talep toplama tarihlerinin geride kalmasıyla "Agrotech kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" sorusu gündeme geldi. İşte, AGROT borsa işlem tarihi hakkında detaylar...
Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz büyüklüğü 1,5 Milyar TL olarak açıklanırken, halka açıklık oranı ise %25 olarak belirlendi. Yıldız Pazar'da AGROT Bist koduyla borsada işlem görecek olan Agrotech halka arz sonuçları araştırılıyor. Peki, Agrotech kaç lot verdi ve ne zaman işlem görecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...
AGROTECH HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 15-16-17 Kasım 2023 tarihleri arasında talep topladı. Agrotech halka arz hisse fiyatı 5,21 TL sabit fiyattan satıldı. Katılım endeksine uygun olmayan Agrotech halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
AGROTECH BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları açıklanmadı. 'AGROT' BİST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
AGROTECH HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklanırken, toplamda 300 milyon adet lot dağıtacak.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (521 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (437 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 72 Lot (375 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (333 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (296 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 52 Lot (270 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (244 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (224 TL).
AGROTECH HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Agrotech Halka arz hisse fiyatı 5,21 TL sabit fiyattan satılırken ve bireysele eşit dağıtım yapılacak.