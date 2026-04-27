        Haberler Bilgi Gündem AGS BAŞVURU TARİHİ 2026: AGS başvuruları ne zaman başlıyor? AGS sınavı ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen adaylarına yönelik hayata geçirdiği yeni sınav sistemiyle birlikte 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) için süreç hız kazandı. Öğretmenlik kariyeri hedefleyen binlerce aday, başvuru takvimi ve sınav tarihine ilişkin detayları yakından takip ediyor. "AGS başvuruları ne zaman başlayacak?" ve "Sınav hangi gün yapılacak?" soruları en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki AGS başvuruları ne zaman başlıyor? AGS sınavı ne zaman? Tüm detaylar haberimizde.

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 17:16 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen adaylarına yönelik yeni sınav sistemi kapsamında 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) süreci hız kazanmış durumda. Öğretmen olmayı hedefleyen binlerce aday, başvuru tarihleri ve sınav takvimine ilişkin ayrıntıları yakından izliyor. Peki AGS başvuruları ne zaman başlıyor? AGS sınavı ne zaman? Tüm detaylar haberimizde.

        AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek Milli Eğitim Akademisi’ne girişte belirleyici olan AGS için başvuru süreci 8 Mayıs 2026’da başlayacak. Adaylar, başvurularını 20 Mayıs 2026 tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak tamamlayabilecek.

        AGS SINAVI NE ZAMAN?

        Öğretmen adaylarının genel kültür, genel yetenek ve pedagojik formasyon bilgilerini ölçmeyi amaçlayan 2026 MEB-AGS sınavı, 12 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak.

        AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        12 Temmuz’da yapılacak sınavın ardından değerlendirme süreci başlayacak. ÖSYM’nin takvimine göre 2026 AGS sonuçları, 12 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine sunulacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
