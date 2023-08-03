Ağustos ayı kira artışı belli oluyor! Kira artış sınırlaması devam ediyor mu?
Ağustos ayı kira zam oranları belli oluyor. Dükkan kiraları 12 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda güncellenecek. Ancak bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Temmuz ayında konut kirası artışında yüzde 25 sınırlaması getirilmişti. Peki, Kira artış sınırlaması devam ediyor mu? Ağustos ayı kira oranı iş yeri ve konutlarda ne kadar olacak? İşte Ağustos ayı kira zammıyla ilgili merak edilen detaylar...
Ağustos ayı kira artış oranı 3 Ağustos Çarşamba günü Temmuz ayı enflasyon artış oranın açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak. Bilindiği üzere kira zammı kontratların yenileneceği aydan bir önceki aya ait enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Buna göre kira kontratını Ağustos ayında yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar Temmuz ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre kontratlarını günlcelleyecek. Peki, kira artış oranı yüzde 25 sınırlaması kaldırıldı mı? İşte merak edilen detaylar...
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Ağustos ayı kira artış oranı normal şartlarda Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 3 Ağustos Çarşamba günü belli olacak.
YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25 kira sınırı uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak." ifadelerini kullandı.