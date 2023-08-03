Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Emlak Ağustos ayı kira artışı belli oluyor! 2023 Kira artış sınırlaması devam ediyor mu? - Emlak Haberleri

        Ağustos ayı kira artışı belli oluyor! Kira artış sınırlaması devam ediyor mu?

        Ağustos ayı kira zam oranları belli oluyor. Dükkan kiraları 12 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda güncellenecek. Ancak bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Temmuz ayında konut kirası artışında yüzde 25 sınırlaması getirilmişti. Peki, Kira artış sınırlaması devam ediyor mu? Ağustos ayı kira oranı iş yeri ve konutlarda ne kadar olacak? İşte Ağustos ayı kira zammıyla ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ağustos ayı kira artış oranı 3 Ağustos Çarşamba günü Temmuz ayı enflasyon artış oranın açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak. Bilindiği üzere kira zammı kontratların yenileneceği aydan bir önceki aya ait enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Buna göre kira kontratını Ağustos ayında yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar Temmuz ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre kontratlarını günlcelleyecek. Peki, kira artış oranı yüzde 25 sınırlaması kaldırıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

        2

        AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI

        Ağustos ayı kira artış oranı normal şartlarda Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 3 Ağustos Çarşamba günü belli olacak.

        3

        YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI MI?

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25 kira sınırı uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak." ifadelerini kullandı.

        4

        YÜZDE 25 KİRA SINIRI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

        Yüzde 25 kira sınırına ilişkin yapılan açıklamaya göre kira artış oranında yüzde 25 zam sınırlaması 1 2024 yılı Temmuz ayına kadar devam edecek.

        #kira
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Buruk'tan Rashica ve Morutan açıklaması!
        Buruk'tan Rashica ve Morutan açıklaması!
        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı