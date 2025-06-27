Ağustos ayında ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL'ye çıkacak! Ehliyet yenileme için son gün ne zaman?

Eski sürücü belgesi bulunan vatandaşları yakından ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde sona yaklaşılıyor. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip ehliyetlerin, belirlenen süre içerisinde yenilenmemesi durumunda geçerliliğini kaybedeceği bildirildi. Yeni tip sürücü belgesi almak isteyenler, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplam 15 lira ödeme yaparak işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, eski ehliyetlerin geçerlilik süresi ne zaman doluyor, yenileme başvurusu nasıl yapılır ve hangi belgeler gerekiyor? İşte, sürücülerin dikkat etmesi gereken kritik bilgiler...