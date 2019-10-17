Kocaeli \u00dcniversitesi Do\u011fa ve Hayvan Dostlar\u0131 Kul\u00fcb\u00fc \u00fcyeleri, kamp\u00fcs i\u00e7erisinde yaral\u0131 halde g\u00f6rd\u00fckleri k\u00f6pe\u011fi bar\u0131na\u011fa g\u00f6t\u00fcrerek tedavi alt\u0131na ald\u0131. \r \r \r \r \r \u00a0 Kul\u00fcp \u00f6\u011frencileri, \u015eim\u015fek ad\u0131 verilen k\u00f6pe\u011fin tedavisinin devam etti\u011fi s\u0131rada, k\u00f6pe\u011fin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 kul\u00fcbede ta\u015flar\u0131n oldu\u011funu fark etti. Bir s\u00fcre k\u00f6pe\u011fi g\u00f6zlemleyen \u00f6\u011frenciler, k\u00f6pe\u011fin d\u00fczenli olarak toplad\u0131\u011f\u0131 ta\u015flar\u0131 kul\u00fcbesine getirdi\u011fini g\u00f6rd\u00fc. A\u011fz\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 ta\u015flar nedeniyle di\u015fleri k\u0131r\u0131lan ve a\u011fz\u0131nda \u00e7e\u015fitli yaralar olu\u015fan k\u00f6pe\u011fin durumuyla ilgili yetkililerden bilgi alan \u00f6\u011frenciler, k\u00f6pe\u011fin bir anda kaybetti\u011fi yavrular\u0131 nedeniyle ta\u015flar\u0131 yavru olarak benimsemi\u015f olabilece\u011fini \u00f6\u011frendi. \u015eim\u015fek in a\u011fz\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 ta\u015f\u0131 gitti\u011fi her yere g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Do\u011fa ve Hayvan Dostlar\u0131 Kul\u00fcb\u00fc \u00fcyesi Hidayet G\u00fcrb\u00fcz, \u015eim\u015fek, kamp\u00fcs i\u00e7erisinde ya\u015fayan g\u00fczel k\u00f6peklerimizden bir tanesi. \u015eim\u015fek i buldu\u011fumuzda a\u011fz\u0131nda \u00e7e\u015fitli yaralar vard\u0131. Bak\u0131m alan\u0131m\u0131za ald\u0131m. Orada kendisine bir kul\u00fcbe verdik ve orada bak\u0131m\u0131na devam ediyorduk. Bir s\u00fcre sonra \u015eim\u015fek in buldu\u011fu her ta\u015f\u0131 kul\u00fcbesine ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck. Bir g\u00fcn kul\u00fcbesine gidip bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda i\u00e7erisi hep ta\u015flarla doluydu. Biraz daha g\u00f6zlemleyince \u015eim\u015fek in s\u00fcrekli ta\u015flarla ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck. Ta\u015flarla geziyor, ta\u015flarla yemek yiyor, ta\u015flarla su i\u00e7iyor. Su i\u00e7erken \u00f6nce ta\u015f\u0131n\u0131 su kab\u0131na at\u0131yor.\u00a0Sanki ilk \u00f6nce ta\u015fa i\u00e7iriyormu\u015f gibi davran\u0131yor. Daha sonra \u015eim\u015fek in yavrular\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini ve bu durumun onda travma etkisi yaratt\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendik. Her g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ta\u015fa annelik yap\u0131yor. Ta\u015flar\u0131 gezdiriyor, k\u00f6peklerden ve di\u011fer \u00f6\u011frencilerden koruyor. Ba\u015fka k\u00f6pekler ta\u015fa yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131nda h\u0131r\u00e7\u0131nla\u015fabiliyor dedi. YEN\u0130 GELEN \u00d6\u011eRENC\u0130LER \u00c7OK \u015eA\u015eIRIYOR Okula yeni gelen \u00f6\u011frencilerin \u015eim\u015fek in durumu \u00f6\u011frendikten sonra \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Hidayet G\u00fcrb\u00fcz, \u00dcniversitemize her sene yeni \u00f6\u011frenciler geliyor ve \u015eim\u015fek in durumunu g\u00f6r\u00fcnce merak ediyorlar. Acaba ta\u015f m\u0131 yiyor? diye soruyorlar. Zaman i\u00e7erisinde yeni gelen \u00f6\u011frenciler de \u015eim\u015fek in hikayesini \u00f6\u011frenince onlar\u0131n da i\u00e7ini bir burukluk kapl\u0131yor diye konu\u015ftu. KEND\u0130N\u0130 TA\u015eLARLA BA\u011eDA\u015eTIRMI\u015e K\u00f6peklerin de insanlar gibi baz\u0131 olaylar\u0131n ard\u0131ndan travma ge\u00e7irebilece\u011fini ifade eden Veteriner Hekim Ejder Dalg\u0131\u00e7, \u015eim\u015fek, muhtemelen o ta\u015flar\u0131n aras\u0131na yavrusunu do\u011furmu\u015ftur, yavrular\u0131n\u0131n kokusunun ta\u015flara sindi\u011fini tahmin ediyoruz. Yavrular\u0131n\u0131 kaybettikten sonra ayn\u0131 kokuyu ta\u015flarda hissettikten sonra ta\u015flara kendini yak\u0131n hissetmi\u015f olabilir. Pavlov un deneyinde oldu\u011fu gibi zil \u00e7ald\u0131ktan sonra k\u00f6pe\u011fin salyalar\u0131n\u0131n gelmesi gibi belli bir zaman sonra ba\u011fda\u015ft\u0131rma olay\u0131 ger\u00e7ekle\u015fiyor. \u0130lk zamanlarda kokusunu duyarak yavrusu zannetti\u011fi ta\u015flar\u0131 kendiyle ba\u011fda\u015ft\u0131rd\u0131ysa ilerleyen d\u00f6nemlerde bu al\u0131\u015fkanl\u0131k haline geliyor, s\u00fcrekli a\u011fz\u0131nda ta\u015f\u0131yor. K\u00f6peklerde s\u0131k kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir durum bu dedi.