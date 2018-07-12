İHA'nın haberine göre, Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (AHBİB) yapılan açıklamada, 2018 yılının Haziran ayında 68.8 milyon dolarlık Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatı gerçekleştirildiği belirtildi.
AHBİB'den yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı Haziran ayı sektörel bazda ihracat rakamları değerlendirildi. AHBİB, 2018 yılının Haziran ayında yüzde 22 azalış ile 68.8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AHBİB'in ülke geneli hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatındaki payı ise yüzde 15 olurken, 2018'in ilk yarısında 531 milyon dolarlık ihracat yaptı.
IRAK İLK SIRADA
AHBİB’in ülkelere göre ihracat rakamlarının da yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Haziran ayında Irak, yüzde 18’lik payı ve 12 milyon dolarlık ihracat değeri ile ilk sırada yer aldı. Ardından, 11 milyon dolarlık ihracat değeri ve yüzde 16 oranındaki payı ile Suriye takip etti. 68,8 milyon dolarlık sektör ihracatı içerisinde, pastacılık ürünleri geçen döneme kıyasla yüzde 17 azalış gösterse de 18 milyon dolarlık değeri ve yüzde 27’lik payı ile ilk sırada yer aldı. Sektörde 7.5 milyon dolarlık ihracatıyla tatlı bisküvi ve gofretler toplam ihracatın yüzde 10’unu oluşturarak ilgili dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün oldu. Bununla birlikte nohut, fasulye, börülce ve mercimek ürünlerinin ihracatında görülen yüzde 200’ün üzerindeki artış ise dikkat çekti."
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