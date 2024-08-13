SHOW TV’nin şimdiden merakla beklenen, yapımını O3 Medya’nın yapımcılığını ise Saner Ayar’ın üstlendiği 'Kalpazan' dizisinin heyecan verici yolculuğu başladı.

Bugün sete çıkan dizinin başrol oyuncuları; Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal ise ilk kez okuma provasında bir araya geldiler. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bu özel buluşma, diziden gelen ilk kareler olarak basınla paylaşıldı.

Şükran Ovalı - Deniz Baysal - Çağlar Ertuğrul - Timuçin Esen Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığında ve Uğur Karaaslan’ın yönetmenliğinde hayat bulacak olan 'Kalpazan’ın okuma provasından gelen bu ilk kareler; dizinin sadece oyunculuk performanslarıyla değil, aynı zamanda yaratıcı ekibin vizyonuyla da çok konuşulacağını gösteriyor.

Deniz Baysal - Çağlar Ertuğrul REKLAM Senaryosunu; Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi başarılı isimler yer alıyor.

Şükran Ovalı Ekran başındaki izleyicileri derinden sarsacak bir hikayeye odaklanan 'Kalpazan’ın kısaca konusu ise şöyle; Adem (Timuçin Esen) namuslu bir adamdır. Darphane’de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem’in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan’ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir. Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal’ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal’ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.

Çağlar Ertuğrul 'Kalpazan', gücün ve servetin peşinde koşmanın, en doğru insanları bile nasıl yozlaştırabileceğini ve bir aileyi bir arada tutan bağların, aynı zamanda onları nasıl sınayabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.