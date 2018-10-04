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Ahmet Ağaoğlu: "Kalıcı olan `taraftar´ olmaktır"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün içinde bulunduğu günlerin geride kalacağına inandığını belirterek, "Bir gün o dağ tükenecek ve hep beraber zirvesine çıkıp ileriye doğru baktığımızda, tüm enginliği ile gözü kara bir deniz göreceğiz" dedi

04 Ekim 2018 Perşembe, 16:38 | Güncelleme:

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, geleceğe yönelik umutlu mesajlar verdi. Kendisinin ve yönetim kurulunun mazbatayı 2017-18 futbol sezonunun son haftalarında teslim aldığını hatırlatan Ağaoğlu, "2018-19 sezonunun ilk haftalarını geride bırakırken görüyorum ki bu kutsal göreve gelişimizden bugüne geçen zamanda bu süreç benim ve gerek yönetim kurulunda yer alan her bir yöneticim için gerek işinden ve gerek ailesinden feragat ederek Trabzonspor için harcadığı mesai, emek ve özveri demekti. Gerçekten yorucu bir süreçti" dedi.

"ŞEFFAFLIĞIMIZ NEDENİYLE TARAFTARIMIZ HEP ARKAMIZDADIR"

Yoğun temaslar gerçekleştirdiklerini ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Gerçekleştirdiğimiz yoğun temaslarda amacımız; bir yandan Trabzonsporumuza maddi kaynaklar yaratırken, diğer yandan bu büyük camiayı yeniden eski günlerinde olduğu gibi yan yana görebilmekti. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları da göz önünde bulundurduğumuz zaman, gerçekleştirdiğimiz küçük ve büyük ölçekteki sponsorlukların, camiamızın ileri gelenlerinden topladığımız bağışların ne kadar hayati bir önem taşıdığı ortaya çıkacaktır. Bu destekleri, Trabzonspor´un aşılması oldukça güç bir engele; adeta borçtan bir dağa dönüşen maddi sıkıntılarından kurtulmak için sürdürmemiz gerekmektedir. Şükür ki göreve geldiğimiz günden beri ortaya koyduğumuz şeffaf yöneticilik, taraftarlarımızın bu gerçeği görmesini sağlamıştır. Ve bu yüzdendir ki; taraftarımız hep arkamızdadır."

"GÖZÜ KARA BİR DENİZ GÖRECEĞİZ"

Bu kulübün en önemli varlığının taraftarlar olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Bizler bu geçici `yöneticilik´ payesini almış olmakla birlikte, tıpkı sizler gibi bu kulübün taraftarıyız. Yani, kalıcı olan `taraftar´ olmaktır. Biz bunun bilinci ile görev süremiz boyunca `taraftar´ odaklı; taraftarımızı önceleyen bir anlayış sürdürmek istiyoruz. Dolayısıyla onların sportif beklentileri karşılanmadığı anlar, hem birer taraftar, hem de bulunduğumuz pozisyon ve sorumluluğumuzun bilinci ile çok daha fazla üzülüyoruz. Ama inanıyoruz; bu günler geçecek. Ksenephon´un `on Binlerin Dönüşü´ eserinde anlattığı gibi; bir gün o (borçtan) dağ tükenecek ve hep beraber zirvesine çıkıp ileriye doğru baktığımızda, tüm enginliği ile gözü kara bir deniz göreceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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