Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine tamamlanan sezon ve geleceğe yönelik açıklamalarda bulundu. Yükü çoğu zaman omuzlarına çok ağır gelen, her açıdan zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Dünya futbol tarihinde belki de daha önce tanık olmadığımız 3 devreli bir lig oynadık. Karantina sonrasına denk gelen devrede hiç istemediğimiz sonuçlar aldık, haksızlıklar yaşadık ve nihayetinde taraftarlarımıza hakları olan o `birincilik´ hayali armağan edemeden bu zor sezonu kapadık. Öte yandan ligi istediğimiz şekilde kapatamamış olsak da uzun yıllardır süregelen kupa özlemimizin son bulmasını şahsen son derece anlamlı buluyorum. Kupasız geçen on yılın ardından gelen Ziraat Türkiye Kupası tam da bu nedenle müzemizde ve gönüllerde farklı bir yere sahip olacaktır. Unutmayın ki Trabzonspor, zorlu geçen sezonda kimliğine kavuşma noktasında gerçekten önemli adımlar attı. Sadece saha içinde ortaya konan oyun karakterinden söz etmiyorum. Sezonun geneline baktığımızda başarı için kenetlenmiş bir camia, takımına inanan bir taraftar ve aksiliklere rağmen iyi futbol peşinde koşan bir kadro gördük. Başarı, ancak ve ancak böyle bir birliktelik ile mümkün kılınabilir. Yani `bir´ olarak, `biz´ olarak."

Trabzonspor camiasının derinden hissettiği birlik ve dayanışma ruhunun kendisi ve yönetim kurulundaki diğer arkadaşları için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Gösterdiğimiz gayret ve özveri, kısa süre içinde en mühim meyvesini verdi. Trabzonspor, borçlarını yönetilebilir bir nizama sokmakla kalmadı; zarardan kara dönen bir mali bilanço ile geleceğe dönük umutları yeniden yeşertti. Üstelik kendi çocuklarına, kendi gençlerine yatırım yaparak ve sahada onlara şans vererek kendini gerçekleştirmeyi yıllar sonra yeniden başardı. Bugün altyapımız, futbol okullarımız, Trabzon madenini en derinlerden, en kuytu köşelerden bulup gün ışığına çıkartıyor, işliyor, şans veriyor ve onlara gelecek sunuyor. Kupaya giden uzun yolda kimi maçlarda bu genç oyuncularımızdan da istifade etmeyi başardık. O nedenle bu kupa bizim için daha bir anlamlı. Bir sezonu daha geride bırakırken, yarına daha umutlu, daha kararlı ve daha güzel bir başlangıç yapacağımıza canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.