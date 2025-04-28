Ahmet Büyükcansız’ı kuzeni Mustafa mı öldürdü?

Cansu Hanım, eşi Ahmet’in kuzeni Mustafa tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Kuzen Mustafa’nın güreşçi olduğunu ve kocasından sürekli para istediğini ifade etti.

Anne Şükrüye de oğlunun ölümünde kuzen Mustafa’nın parmağı olduğunu öne sürdü.

Olay, o tarihte “Balkondan düşerek hayatını kaybetti” şeklinde haberlere yansırken, Cansu Hanım kocasının ölümünde birisinin parmağı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Cansu Hanım, kocasını kaybettiği gün kuzen Mustafa, sevgilisi ve bir çift ile birlikte akşam yemeği yediklerini söyledi.