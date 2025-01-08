Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Ahmet Kaya şarkıları AKM'de

        Ahmet Kaya şarkıları AKM'de

        Özgün müziğin güçlü sesi Ahmet Kaya şarkıları, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri tarafından 12 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seslendirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 00:11 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Kaya şarkıları AKM'de
        ABONE OL

        Atatürk Kültür Merkezi'nde, 2000 yılında kaybettiğimiz, özgün müziğin güçlü sesi Ahmet Kaya’nın şarkılarından oluşan konserde unutulmaz bir gece yaşanacak. Kaya'nın şarkıları İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri; Jülide Karan, İrem Sağer Güven, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç tarafından çok sesli olarak yorumlanacak.

        Etkinliğin sanat yönetmenliğini ise Bora Kayalar üstleniyor. Konserde; Yakamoz, Kum Gibi, Nerden Bileceksiniz, Söyle, Şu Dağlarda Kar Olsaydım gibi Ahmet Kaya’nın sevilen şarkıları dinleyiciyle buluşacak. Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya başlıklı konser 12 Ocak 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #ahmet kaya
        #İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrobüste korku gecesi
        Metrobüste korku gecesi
        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı: 2 ölü
        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı: 2 ölü
        "Tarihi fırsat penceresi açıldı"
        "Tarihi fırsat penceresi açıldı"
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar
        2,6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme
        2,6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri
        Beşiktaş'a kupa morali!
        Beşiktaş'a kupa morali!
        Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın izinde! Trump ile çalışacak
        Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın izinde! Trump ile çalışacak
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi