Ahmet Kaya şarkıları AKM'de
Özgün müziğin güçlü sesi Ahmet Kaya şarkıları, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri tarafından 12 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seslendirilecek.
Atatürk Kültür Merkezi'nde, 2000 yılında kaybettiğimiz, özgün müziğin güçlü sesi Ahmet Kaya’nın şarkılarından oluşan konserde unutulmaz bir gece yaşanacak. Kaya'nın şarkıları İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri; Jülide Karan, İrem Sağer Güven, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç tarafından çok sesli olarak yorumlanacak.
Etkinliğin sanat yönetmenliğini ise Bora Kayalar üstleniyor. Konserde; Yakamoz, Kum Gibi, Nerden Bileceksiniz, Söyle, Şu Dağlarda Kar Olsaydım gibi Ahmet Kaya’nın sevilen şarkıları dinleyiciyle buluşacak. Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya başlıklı konser 12 Ocak 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.