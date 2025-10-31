Ahmet Kaya vefatının 25'inci yılında anılıyor

Devlet sanatçısı Ümit Yılmaz yönetiminde, gazeteci ve yapımcı Ali Çınar moderatörlüğünde, Edis İlhan, Uğur Arslantürkoğlu, Elif Kaya, Serhat Turunç ve Arslan Güven’den özel performanslar ile "Ahmet Abi'min Şarkıları" 16 Kasım’da AKM sahnesinde hayat bulacak. Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ahmet Kaya, 40'ıncı sanat yılı ve aramızdan ayrılışının 25'inci yılında sanatına ve insana adanmış hayatına yakışır özel bir konser projesiyle anılacak.

16 Kasım 2000'de hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın müziği, yalnızca notalar ve sözlerden ibaret değildi; halkın sesi, dönemin ruhu ve duyarlı bir yüreğin direnişiydi. 16 Kasım Pazar akşamı Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda “Ahmet Abi’min Şarkıları” gecesinde Ahmet Kaya’nın unutulmaz eserleri ve hikayeleri dostları aracılığıyla müzikseverlerle buluşacak.

"BU SADECE BİR ANMA DEĞİL, VEFANIN YANKISIDIR"

Usta bağlama virtüözü, besteci ve Devlet Sanatçısı Ümit Yılmaz, Ahmet Kaya’nın uzun yıllar orkestra şefliğini üstlenmiş ve sanatçının en yakın dostlarından biri olmuş isimlerden biri. Yılmaz, mimarı olduğu “Ahmet Abi’min Şarkıları” gecesinde şef solist olarak sahnede olacak. Hem anılarını paylaşacak hem de Ahmet Kaya’nın en sevilen eserlerini kendi yorumu ve ustalığıyla seslendirecek. Kaya’nın turne yolculuklarından albüm çalışmalarına, gündelik yaşamından müzik üretim süreçlerine uzanan pek çok özel anı, izleyicilerin içini ısıtacak.

Ümit Yılmaz Ümit Yılmaz bu özel konseri şu sözlerle ifade ediyor: Bu konser, benim için bir sahne etkinliğinden çok daha fazlası. Bu, bir vefa borcunun, bir dostluğun, bir kardeşliğin ifadesi. 1990’lı yılların başında yollarımız Ahmet Kaya ile kesişti. O günden itibaren, onun orkestra şefi, müzikdaşı, dostu ve kardeşi olarak, vefatına kadar aynı sahneyi aralıksız paylaştım. Ahmet Abi, bu ülkenin sesine, halkın kalbine dokunmayı başaran ender insanlardandı. Onunla sahnede her nota çaldığımda, aslında bir hikâyeye tanıklık ettiğimi bilirdim. Bu konser, işte o hikâyenin devamıdır. Bu gece sahnede sadece şarkılar değil, anılar da yer alacak. Ahmet Abi’yle yaşadığımız özel anlardan fotoğraflar, videolar, hatıralar ve müziklerle dolu o yılların samimiyetini seyirciyle paylaşacağız. Biz bu konserle Ahmet Kaya’yı anmaktan öte, onu daha güçlü yaşatmayı istiyoruz. 25. ölüm yıl dönümü ve 40. Sanat yılında Ahmet Abimle beraber olacağız. Bu konser, bir vefanın, bir kardeşliğin sahnedeki yansımasıdır.

Ahmet Kaya'nın yakın dostu, gazeteci ve yapımcı Ali Çınar, etkinliğin moderatörü olarak sahnede olacak. "Kendine İyi Bak", "Tedirgin", "Hep Sonradan" ve "Yazamadım" gibi hafızalara kazınan eserlerin söz yazarı olan Çınar, Ahmet Kaya ile paylaştığı dostluk yıllarından anılarla izleyicileri sanatçının hayatına ve üretim sürecine yaklaştıracak. Ezgilerin ve sözlerin duyguyla yoğrulduğu bu özel gecede, müzikseverlerin yakından tanıdığı Gece Yolcuları grubunun üyeleri Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu, sahnede unutulmaz bir performansa imza atacak. Güçlü sesi ve kendine has yorumu ile dikkat çeken Elif Kaya da sahneye çıkarak, Ahmet Kaya şarkılarına kendi duygusal dokunuşunu katacak. Elif Kaya Ahmet Kaya'nın müzik yapımcılığına başladığı ilk dönemlerde yanında olan Kent Ozanları grubunun değerli üyesi Serhat Turunç, o günlere dair anılarıyla izleyenleri geçmişe götürecek. Turunç'un paylaşımlarıyla, 1980'lerin müzik atmosferi ve dostluk hikâyeleri yeniden canlanacak. Köklü dostluk sahnede kelimelere dökülecek Gazeteci ve şair Arslan Güven, Ahmet Kaya ile yıllar önce başlayan dostluklarının perde arkasını ve Kaya'nın ikonikleşen Trafalgar Meydanı'nda güvercinle çekilmiş albüm kapağı fotoğrafının hikâyesini dinleyicilerle paylaşacak.