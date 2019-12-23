Ahmet Kural ile Murat Cemcir, 'Baba Parası'nın setinde kamera arakasında yaşadıklarını cep telefonlarına çekti. Görüntülerde Kural ile Cemcir'in meslektaşlarına yaptıkları espriler ve sataşmalar yer alıyor.

Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği 'Baba Parası'nda Ahmet Kural ile Murat Cemcir'e başrollerde Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş eşlik etti. Gösterime 1 Ocak'ta girecek olan TR 40 33 Productions yapımı 'Baba Parası', beyazperdeye 1 milyar $ servete sahip 'Karun'un çocuklarının miras mücadelesini aksiyon - komedi türünde yansıtacak.