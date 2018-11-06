Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili olarak dün savcılıkta ifade verdi. Ahmet Kural'ın adliye çıkışında yaptığı açıklamada Sokrates'in ünlü sözünü kullanması dikkat çekti.



Kural, açıklamasında "Adalete güveniyorum, yargı süreci devam ediyor. Benim için yeni bir başlangıç. Böyle bir konu ile adımın anıldığı için herkesten özür diliyorum. Bu yaşananlar için asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Kural'ın Sokrates'i işin içine kattığı olayla ilgili korkunç ifadeler Sıla'nın şikayet dilekçesinde yer almıştı. 45 dakika şiddet gördüğünü, kafasına kül tablası ile vurulduğunu söyleyen Sıla, "Hiçbir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum" demişti.

KONU DAYAK DEĞİLDİ!

Antik Yunan filozofu Sokrates'in kadına şiddetle ilgili olmayan davası MÖ 399 yılındaydı. Sokrates’in, Tanrıların Tanrısı Zeus’a bile inanmadığı, “Güneş”in bir taş parçası, “Ay”ın ise bir topraktan ibaret olduğunu iddia ettiği, gençleri doğru yoldan çıkarıp, ahlaklarını bozduğu iddia edilmiş, 500 yargıçtan 280’i onun için “Suçlu” derken, 220 yargıç “suçsuz” bulmuştu.

Bu davada ölüme mahkum edilen Sokrates, tarihe geçen savunmasındaki "Sizin istediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa, kendim gibi konuşup ölmeyi tercih ederim" sözleri bugüne ulaştı.

SÖZÜN DOĞRUSU

Ahmet Kural'ın "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır“ şeklinde ifade ettiği sözün aslı da Sokrates'in savunmasındaydı: "Dünya, hiçbir şey bilmediği halde, bildiğini sananlarla doludur. Bütün kötülükler, haksızlıklar bilgisizlikten doğar. Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır.”

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