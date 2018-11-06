Hürriyet'ten İsmalil Saymaz'ın haberine göre, genç kız ifadesinde şöyle dedi: “Biz Kural’ın bir kadınla tartıştığını, tokat attığını duyuyorduk. Fakat bunun Sıla olduğunu anlamadık. Dayak seslerinin yanında Kural, ‘O... sen! Seni öldürürüm. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun” dediğini iddia etti.

Sürekli bahçe ile ev arasında sesler gidip geliyordu. Kapı çarpma sesleri duyduk. Bir ara içerideki kadın ‘Ahmet yapma içeri geçmek istemiyorum’ dedi. Bir saat sonra araç gelince kadın evden çıkıp aracına bindi ve sesler kesildi.”

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