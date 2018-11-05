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Kural'ın özür açıklamasındaki "O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evimi terk etmeliydim" sözleri ise dedikodu kazanını kaynattı.