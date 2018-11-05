Şarkıcı Sıla'nın oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan dayak yediği iddialarının ardından sosyal medya bu konuyla ilgili yapılan paylaşımlarla dolup taştı.
Özellikle pek çok oyuncu kadın şiddet gören hemcinslerinin yanında olduklarını gerek paylaşımlarıyla ve gerekse yazdıklarıyla ortaya koydu. Bu isimlerden biri de oyuncu Pınar Altuğ oldu.
İşte Pınar Altuğ'un paylaşımıyla ilgili yapılan yorumlar ve onun cevapları:
"Ben şunu merak ediyorum, filmlerde her pisliği yapın! Şiddet, korku, tecavüz, taciz... Daha sonra da televizyonda, sosyal medyada şiddete, tecavüze istismara karşıyız deyin! Sizin yaptığınız elma ağacının altında patates beklemek gibi bir şey… Siz artistler, şarkıcılar, topçular insanlara örnek olmalısınız ama nerede bu kabiliyet…"
Pınar Altuğ: "Siz sanırım benim bugüne kadar içinde olduğum yapımlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilsiniz. Öncelikle elinizdeki internet imkanlarını araştırmak amaçlı kullanmanızı, sonrasında etrafa saldırmanızı tavsiye ederim. En azından komik duruma düşmezsiniz."
"Öldürülen kenar mahalledeki kadın kardeşlerimiz için sesiniz hiç çıkmadı! Ne oldu, biriniz iki tokat yeyince ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz."
Pınar Altuğ: "Bu fotoğraf çok uzun zaman önce kadına şiddete karşı çekilmiş bir fotoğraftır, kampanya için… Ama siz nasıl bakmak isterseniz öyle görürsünüz tabii. Ben de size sormak isterim, siz bugüne kadar ne yaptınız?"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.