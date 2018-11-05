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"Ben şunu merak ediyorum, filmlerde her pisliği yapın! Şiddet, korku, tecavüz, taciz... Daha sonra da televizyonda, sosyal medyada şiddete, tecavüze istismara karşıyız deyin! Sizin yaptığınız elma ağacının altında patates beklemek gibi bir şey… Siz artistler, şarkıcılar, topçular insanlara örnek olmalısınız ama nerede bu kabiliyet…"