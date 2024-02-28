Ahmet Kutalmış Türkeş kimdir? Ahmet Kutalmış Türkeş kaç yaşında ve ne iş yapıyor?
Ülkücü Hareketin Lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, Ülkü Ocaklarına ettiği hakaret ile gündeme geldi. MHP ve Ülke Ocakları ile Türkeş arasında büyüyen gerginlik sonrası "Ahmet Kutalmış Türkeş kimdir, kaç yaşında?" soruları araştırması hız kazandı. İşte, Ahmet Kutalmış Türkeş'in hayatı...
Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş MHP ile arasında yaşanan gerilimle sebebiyle araştırılıyor. Eski AK Parti İstanbul Milletvekili olan Ahmet Kutalmış Türkeş Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyeliği de yaptı. İşte, Türkeş'in biyografisi...
AHMET KUTALMIŞ TÜRKEŞ KİMDİR?
Ahmet Kutalmış Türkeş, Alparslan Türkeş ve Seval Türkeş'in oğlu olarak 16 Ekim 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finans Bölümünde master yaptı. 1998'de Los Angeles'ta Pepperdine University, 1999'da Cenevre'de Webster University ve 2000'de Washington DC'de American University'de eğitim aldı. 2005 yılından bu yana uluslararası finans piyasaları üzerine çalışıyor.
Alparslan Türkeş Vakfı Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, TBMM 24. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekilliği ile XXIV. Dönem Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyeliği yaptı. 29 Mayıs 2015'te Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etti.