Ahmet Kutalmış Türkeş kimdir? Ahmet Kutalmış Türkeş kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

AHMET KUTALMIŞ TÜRKEŞ KİMDİR?

Ahmet Kutalmış Türkeş, Alparslan Türkeş ve Seval Türkeş'in oğlu olarak 16 Ekim 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finans Bölümünde master yaptı. 1998'de Los Angeles'ta Pepperdine University, 1999'da Cenevre'de Webster University ve 2000'de Washington DC'de American University'de eğitim aldı. 2005 yılından bu yana uluslararası finans piyasaları üzerine çalışıyor.