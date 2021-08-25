Ahmet Nur Çebi'den Gedson açıklaması

Beşiktaş'ın transfer gündeminde kendine yer bulan Gedson Fernandes konusunda gelen soruya yanıt veren Çebi, "Gedson Fernandes başarılı bir futbolcu, almak için niyetlendik ama şu anda o konudaki isteğimiz ortadan kalkmış durumda. O işleri görebilecek futbolcularımızın olduğunu düşünüyoruz" dedi.

UMUT MERAŞ VE KAAN AYHAN CEVABI

Umut Meraş ve Kaan Ayhan sorularına da yanıt veren Çebi, "Umut Meraş ve Kaan Ayhan için isteğimiz ve temaslarımız devam ediyor. Gurur duyuyorum onlarla, iyiler ki bize bırakmıyorlar onları" ifadelerini kullandı.