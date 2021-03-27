Ahmet Nur Çebi'den önemli açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'taki beUnited programında açıklamalarda bulundu. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ADALETİN OLMADIĞI YERDE HUZUR OLMAZ"

"Birlik ve beraberliğe ülkede her yerde ihtiyaç var, özellikle futbolda var. Futbolun en güzel tarafı, sahada oynandığı zamandaki keyiftir. Bittikten sonra 5-10 dakikada keyfini sürer, arkadaşınızla şakalaşırsınız ama burada kalmalı. Aradaki itiş, kakış, hoş olmayan davranışlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Taraftarlarımız da bizden alacakları mesajlarla bundan uzaklaşacaklar. Kulüp başkanları ve yöneticilerine bunun için önemli işler düşüyor. Adaletsizliği yaşadığınızı hissettiğinizde infial ediyorsunuz. Size haksızlık yapanların bu davranışlarından uzaklaşması gerekmektedir. Ben sabırlı olabilirim ama haksızlık ve adaletsizlik yapanların bunu ortadan kaldırmak için mücadele ettiğini bize hissettirmesi lazım. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz"

"PROGRAMLAR HAKEM TARTIŞMASINA DÖNMÜŞ"

"Taraftarın kendini kötü hissettiği anlar oluyor. Hakemlerin hata yaptığı anlar, taraftarın kendini kötü hissettiği anlar. Hocalarımız çıkıyor, hakemlerle ilgili yorum yapıyor. Maçı kaybetmiş, istediği gibi maç yürümemiş, istediğini alamadığını düşünüyor, yönetici de bunu yapıyor. Televizyon programlarında da tartışmalar başlıyor. Bazı programlarda, bazı yorumcular hakemleri eleştiriyor. Programlar hakem tartışması programına gelmiş. Bu tartışmalar da seyrediliyor, taraftar da etkileniyor. Biz bir şey söylediğimizde aynı yorumcular hakemleri eleştiremezsiniz diyor, o hakkı kendinizde nasıl buluyorsunuz. Onların da bunu dosajında yapması gerekiyor. Yorumcuların hakemlerimizi aşırı eleştirmesi taraftarı olumsuz etkiliyor"

"KURULLARIN ADİL ÇALIŞMADIĞI YÖNÜNDE ALGILAR VAR"

"TFF'de Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu var, birçok kurul var. Bu kurulların sağlıklı çalışmadığı, adil olmadığı yönünde algılar var. Bazen hak veriyorum. Bir kurul A konusunda 30 gün, aynı konuda B'ye 40 gün ceza veriyor. Bu kurulların değiştirilmesi, görev almadan önce nasıl seçileceği ile ilgili kulüplerimizin talebi oldu, biz de destekliyoruz. Kurullar artık genel kurul üyelerinin oylarıyla seçilsin şeklinde bir talebimiz var. Bunun değişebilmesi için Genel Kurul'da değişiklik yapılmalı ya da Spor Yasası'na bir ekle yapılacak. Spor Yasası'na koyularak, kurulların bağımsız şekilde genel kurul tarafından seçilmesini talep ediyoruz. AİHM zaten bu kurulları sağlıklı bulmadığını ifade etti. Birçok kulüplerin bu hale gelmesine neden olan yöneticiler, sokakta elini kolunu sallayarak geziyor. Şu an ortalıkta yok ama şu anda bizler acı çekiyoruz. Bu paraları nasıl bulacağız? Nasıl yapacağız? Bu kulüpler çok büyük değerlerdir. Cumhuriyetten evvel kurulmuş değerlerdir. Kulüpler ülkelerin değerleridir. Federasyon başkanı haklıdır. Transfer limitleriyle, bütçelere sadık kalınmalı gibi şartlarla bir tavır var. Bunun dışına çıkanları tescil etmiyorum diyor federasyon"

BANKALAR BİRLİĞİ SÖZLERİ...

"Bankalar Birliği anlaşması, 1 buçuk sene sonra elimizde 10 liramız yok. Bu 10 liranın 5’i bankaya ait. 5 lirası da kulübe ait. 5 liralık takım yapacaksın kardeşim. Kendini buna göre ayarla. Başarı istiyorsan çok iyi scout yapacaksın. O bütçede çok pahalı olmamış ama yıldız olabilecekleri bulacaksınız, böylece kulüplerinize hem başarıyı hem de ekonomik getiri sağlamış olacaksınız. Bu anlaşmanın içerisine baktığınız zaman, başka çareniz kalmadı."Sahanın kenarında koşup, topa ayağını Beşiktaş için bir kere bile vurmamış oyunculara milyonlarca euro ödüyoruz. Orada koşup oynamamalarının nedeni başarısız olmalarıdır, kimse başarılı oyuncuyu kenarda tutmaz. Artık gelire göre gider, bunun dışına çıktığımızda hiçbir şekilde TFF'den lisans alamayacaksınız. Hatta bir süre sonra gelirinizin yarısını bankalara vereceksiniz, geri kalan yarısıyla da takımı yapacaksınız. Altyapı önemli, iyi scout ile fiyatı artmamış oyuncuları bularak bir ekonomi sağlamak, tek yol bu"

"Yasak yayınların, korsan yayınların önüne geçmemiz gerekiyor. Böylece yayıncı kuruluştan elde edeceğimiz gelir de artabilir."

"HAKEM ÇALIŞTAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Hakemlerle ilgili eski hakemlerle bir hakem çalıştayı yapmayı düşünüyoruz. Buradan çıkacak raporu da federasyona sunmayı düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak bu çalıştay fikrinin içindeyiz, Türk futboluna hizmet etmek için bunu yapmayı planlıyoruz. Genç hakemlerin ben hakem taraftarıyım. Yaşlılar hata yapana kadar, bırakın gençler hata yapsın. Hakemlerle ilgili söylemlerimde derdimi anlatmakta çok mut zorlanıyorum acaba? Ben yabancı hakemi söyledim. Federasyon başkanı da hakemlerimiz iyi, yurt dışına hakem gönderiyoruz diyor. Benim derdim o değil, bizimki gitsin, bize de yabancı gelsin. Derbide gelsin özellikle. Hakemler eskiden maç yönettiği için taraftarlar tarafından mimlenmişler. Hakem açıklanıyor, hemen Fenerbahçeliler bizim faulü, penaltıyı vermedi, şu kadar kazandık, kaybettik diyorlar. Maça çıkmadan baskıyı yiyorlar. Ben bu baskı nedeniyle söyledim. Türk futbolu 50 yıldır var, eski tarihli gazetelerde de hakem tartışılıyor, o gün de var bugün de var. Maça çıkacak hakemin baskı altında olmasına engel olmak lazım"

"VAR HATALARI AZALTTI"

"Hakemlerimiz çok dikkat etmek zorundalar. VAR'ın hataları azalttığına inanıyorum. İyi niyetli yönetiyorsanız ve gerekli ihtimamı gösteriyorsanız VAR kıymetli. Bütün mesele, karşınızdaki takımlara saygı duymak. Onu yaparsanız VAR kıymetli, değilse hiç anlamı yok."

"HOCAMIZIN BEYANI, CAMİANIN TA KENDİSİDİR"

"Sahada maçı yakın seyreden teknik direktörlerin, hakemlerle ilgili söylediği sözlerin önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yöneticilerin söylediklerinden daha önemli çünkü onlar daha önemli ve bilinçli konuşuyorlar. Hakemlerimiz, yabancı hakemlerden daha kıymetli, bunu bildirmek istiyorum. Son maçta hocamızın Fenerbahçe maçını yöneten hakemle ilgili bir söylemi vardı. Onun o söylemi Beşiktaş camiasının söyleminin ta kendisidir"

"Geldiğimde içinde bulunduğumuz durumu camiaya anlatmaya çalıştım. Bu dönemde çok eleştirildim. Bana, negatif mesajlar verme, sürekli şikayet etme, pozitif ol dediler. Ben pozitifim. Bu dertleri anlatırken, ben bu takımın şampiyon olabileceğini de ifade ediyorum. Transferler konusunda bizden çok şey beklemesinler, limitler var. 4'te bir ücretine 4 kat daha fazla futbol oynayan futbolcular takımımıza kazandırdık. Ben Beşiktaş camiasının umudunu kaybetmediğini ve kaybetmemesi gerektiğini biliyorum. Her ne kadar muhalif seslerden yanlış ve art niyetli sesler geliyorsa da camia üyelerine ve değerli taraftarlarına sesleniyorum, kulaklarınızı tıkayın, sadece bana inanın"

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ...

Şampiyonluk havasına girebilirsiniz ama şampiyon olmuş gibi kendinizi adledemezsiniz. Önümüzde 11 maç var, hatta kupa maçı dahil 12 maç oynayacağız. Dolayısıyla zor günler var. Camiamızın buna dikkat etmesi gerektiğini hep söylüyorum. Pandeminin verdiği, Kovid'in verdiği yük var, fiziki ve manevi etkileniyorsunuz. Rakiplerimiz de başarılılar, onların da yolu açık. Bizle birlikte mücadele edecekler. İyi ki varlar. Onlar olmasa biz futboldan zevk alamayız. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer takımlar olmadan şampiyon olsak bir şey ifade etmez. Rakiplerimiz değerli olduğu için şampiyonluk çok şey ifade edecektir. Özellikle son 1-2 sene içinde Anadolu takımlarının da başarılı olduğunu görüyoruz. Antalyaspor’un finale kalması, Alanyaspor’un, Rizespor’un başarısı… Haksız rekabet ortadan kalkmak üzere.

"İNŞALLAH HOCAMIZLA KUPAYI KALDIRIRIZ"

"Hocamın Beşiktaş'ın özünden gelmesi ayrı keyiftir, düzgündür, çalışkandır, akıllıdır, zekidir. Hocamın meziyetleri Beşiktaş için çok önemli. Kendisiyle uzun yıllar devam edeceğimizi düşünüyorum. O da biz de aynı düşüncedeyiz. Biz devam ediyoruz, onun da derdi yok benim de yok. Beşiktaş taraftarı bunu düşünmesin, yokmuş farz etsin. Umarım kupayı ve kupaları hocamızla birlikte kaldırmayı Allah bize nasip eder"

"En azından kupayı ligin bitimini takip eden 3-4 gün içinde oynayalım diyoruz, Türk futbolu adına da bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. 11 maçın arasına bir de bunu ekleyip Beşiktaş'ı yormalarını doğru bulmadığımı söylemek istiyorum"

"Kadınlarımız bizim için çok kıymetli. Kadınlarımız dünyanın temel taşı, onlar bizim baş tacımız. Biz bunun fiilen de göstermek istiyoruz, bunu da kadın futbol takımıyla yaptık. Rakiplere sesleniyorum, lütfen kadın futbol takımlarınızı kurun ve bizimle sahaya çıkın. Sözde değil fiiliyatta kadınlarımıza değer verdiğimizi gösterelim"

"Borçları olan kulüplerin borcunu sihirli bir değnekle sıfırlamayı çok isterdim. Ama daha sonra gelecek yöneticileri de, aklı selim yöneticileri de ben seçmek isterdim"