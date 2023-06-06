Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Ahmet Nur Çebi: Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un kalan maçlarıyla ilgili alınan karar dolayısıyla mağduriyet yaşadıklarını ve bu konuyla ilgili UEFA'ya başvuruda bulunduklarını belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin kalan maçlarının rakipleri lehine 3-0 hükmen tescil edilmesine karar vermişti

Ahmet Nur Çebi: Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır
AA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un kalan maçlarıyla ilgili alınan karar dolayısıyla mağduriyet yaşadıklarını ve bu konuyla ilgili UEFA'ya başvuruda bulunduklarını belirtti.

Başkan Çebi, Beşiktaş dergisinin haziran ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

Ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin oynadığı maçların geçersiz sayılmasıyla ilgili görüşlerinin çok eleştirildiğini hatırlatan Ahmet Nur Çebi, "Depremlerin ardından iki takımın ligden çekilmek zorunda kalması sonrası uygulama ile ilgili olarak şahsıma basının sorduğu bir soru üzerine, 'Biz adaletli bir uygulama istiyoruz; bunu kendimiz için değil, herkes için istiyoruz. Oynanmayan maçlar yok hükmündedir. Ne bize ne de başka bir takıma ligden çekilen takımlarla ilgili olarak 3'er puan verilsin' şeklinde özetlenebilecek bir açıklama yapmıştık. O gün, 'Vay efendim bunca acı varken Beşiktaş Başkanı puan peşinde koşuyor' şeklinde, beni acımasızca eleştiren çevreler oldu ama her zaman olduğu gibi gelinen nokta beni haklı çıkardı; birçok çevre dediğime geldi. Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır. Ayrıca UEFA nezdinde de girişimlerimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı futbol takımının aldığı başarılı sonuçlar karşısında mutlu olduklarını aktaran Çebi, "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız, mayıs ayı boyunca aldıkları güzel sonuçlarla yüzümüzü güldürmeye devam ettiler. Bu başarının önümüzdeki sezona ve Avrupa kupalarında oynayacağımız maçlara da yansımasını temenni ediyorum." diye görüş belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin kalan maçlarının rakipleri lehine 3-0 hükmen tescil edilmesine karar vermişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Jose Mourinho, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi istiyor - Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Mourinho'dan Icardi'ye kanca!
Fenerbahçe'de forvet hattına Umut Nayir hamlesi - Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
FUTBOL Fenerbahçe'de Umut Nayir atağı
Galatasaray'a İtalya'dan Paredes müjdesi! Icardi referans oldu - Galatasaray GS son dakika transfer haberleri
FUTBOL Cimbom'a İtalya'dan müjde!
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Heyecanlandıran paylaşım
FUTBOL Heyecanlandıran paylaşım!
Derbi galibiyetinin ateşini İsmail Yüksek yaktı - Spor Haberleri
FUTBOL Derbinin ateşini İsmail Yüksek yaktı
Scouting nedir, ne iş yaparlar? Türkiye'de scout olmayı Oğuzhan Oğuz'dan dinledik
FUTBOL Scouting nedir, ne iş yaparlar?
Mbwana Samatta, Fenerbahçe'ye son dakikada döndü!
FUTBOL Fenerbahçe'ye son dakikada döndü!
Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman başlıyor? Gözler TFF'de: 2023-2024 Yaz transfer dönemi tarihleri...
FUTBOL Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman?
Flaş iddia! Dev kulüp Arda Güler transferi için ailesiyle buluştu
FUTBOL Flaş iddia! Dev kulüp ailesiyle buluştu
Beşiktaş'tan Atiba'ya veda hazırlığı!
FUTBOL Beşiktaş'tan Atiba'ya veda hazırlığı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.