Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyo programında gündemi değerlendirdi. Çaprpıcı açıklamalarda bulunan Çebi, kulübün Avrupa kupalarına katılamama ihtimali olduğunu söyledi. TFF Lisans Kurulu'nun bütçe nedeniyle Beşiktaş'a transfer izni vermediğini duyurdu.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

"Kasamıza gelen 1 lira para yok. Yöneticilerimizin katkılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir finans formülü arıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. UEFA'ya gidememekse gidememek. Evet, bu acı gelebilir. Ben popülist konuşmuyorum. Olacak demiyorum ama olabilir diye herkesin hazır olması gerekir."

"EN AZ 2 TRANSFER"

Transfer konusunda da konuşan Ahmet Nur Çebi, "En az 2 transfere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bir santrfor, bir de orta sahada 6-8 numara olabilir. Ancak TFF'nin bize izin vermediğini ilk ben açıklayayım. Lisans Kurulu, bu bütçeyle transfer yapamazsınız diyor. Sattığınız kadar alabilirsiniz sınırlamasıyla karşı karşıyayız. Geçen yaz yapılan 16 milyon euro'luk harcamanın limiti aştığı belirtiliyor. Şu an bir futbolcumuz için bizim kapımızı çalan yok. Bu engelleri aşabilirsek 2 transfer yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aboubakar, Talisca ve Cenk Tosun iddialarına cevap veren Çebi, "Ben de çok isterim ama o defterler kapandı. Vereceğimiz paralara gelmezler. Ben hem bize para kazandırabilecek hem de Beşiktaş'a katkı sağlayacak isimleri istiyorum. Pepe, Talisca gibi futbolcuları uçağa bindirip fotoğraf çektirip getirmek bir başarı değil. Talisca'da hata yapıldı. Satın alma opsiyonu var ama oyuncuyu bağlayamadınız. Buna becerisizlik mi diyelim, artık ne derseniz" dedi.