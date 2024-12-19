Ahmet Özer soruşturmasında “kent uzlaşısı” ayrıntısı

30 Ekim sabahı evinden şafak operasyonuyla gözaltına alınarak PKK terör örgütü üyeliğinden 24 saat içerisinde tutuklanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişleyerek devam ediyor. Savcılık yaptığı araştırmalar sonucunda Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı vermiş ancak Yalçın’ın firar etmesiyle yakalanamamıştı. Ardından geçtiğimiz günlerde Ahmet Özer’in irtibat kurduğu ve terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen 12 kişi gözaltına alınmış, 11’ine tutuklama kararı çıkarken 1’i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

REKLAM SAVCILIĞIN SEVK YAZISINDA NE VAR? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararını basına “Soruşturma sonucunda şüpheli Ahmet Özer’in mensubu olduğu Kürdistan Halklar Topluluğu/ Türkiye Demokratik Örgütlenmesi (KCK/TDÖ) bağlantı ve faaliyetlerine ilişkin yeni tespitlere ulaşılmış olup, soruşturma genişletilerek devam edecektir” ifadeleriyle duyurdu. Tutuklanan isimler kimdi? Örgüt ve Özer bağlantıları neydi? Soruşturma neden genişletildi? Sorularının şifresi savcılık sorgusu ve akabinde savcının talep ettiği tutukluluğun hakimliğe gönderilen sevk yazısındaydı.

AHMET ÖZER 10 YIL ÖNCE KİMLE GÖRÜŞTÜ? O yazıya ve ifadelere Habertürk ulaştı. Sevk yazısına göre şüphelilerden Mahmut Ş.’nin Ahmet Özer ile 2014-2015 yılları arasında 10 kez 1841 saniye yani yaklaşık yarım saat konuşmuştu. Savcılığa göre Mahmut Ş. ile görüşmek terör örgütüyle temas kurmaya giriyordu çünkü Mahmut Ş.’nin örgütün dağ kadrosu Kandil’e kadar uzanan bağlantıları vardı.

AHMET ÖZER’İN GÖRÜŞTÜĞÜ İSİM KANDİL’E Mİ GİTTİ? Mahmut Ş.’nin üzerine atılı suçlamalara göre ismi Halkların Demokratik Kongresi (HDK) binasında elde edilen dijital materyal kayıtlarında yer alan delege listelerde geçiyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca temin edilen MASAK raporuna göre ise Adli İdari İşlem Kayıtları bulunan 24 şahısla para alışverişi vardı. Ayrıca yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gizli tanık “Ulaş” Mahmut Ş.’yi teşhis etti ve hakkında şu ifadeleri kullandı:

“KCK Türkiye Yapılanması Siyasal Alan Merkezine” bağlı olarak örgütsel çalışmaların yürütüldüğü BDP ve HDP Parti Meclisleri içerisinde örgüt adına faaliyetler yürütüyordu. Mahmut Ş. bu talimatları KCK Türkiye Yapılanması içerisinde üst düzey sorumlular arasında yer alan Hüseyin Koçuk'dan alıyordu. Ayrıca legal ve yasadışı yollardan çok defalar Kandil’e gitti. Burada KCK Siyasal Alan Komitesi içerisinde yer alan üst düzey örgüt mensupları ile toplantılar yaparak tekrar Türkiye'ye geldi. Ayrıca kendisi 2016 yılında Merve I. ile ortaya çıkan yoz ilişkisinden kaynaklı KCK Türkiye Kadın yapılanması içerisinde üst düzey faaliyetlerde bulunan Ceylan B. ve Derya A. tarafından Kandil üst yönetimine rapor edildi. Bunun üzerine Kandil’deki sorumlular tarafından soruşturma için çağırıldı. Ancak kendisi o dönem Kandil’e gitmedi ve örgütten koptu. Sonraki dönem faaliyetleri ve akıbeti hakkında bilgim yoktur.”

KANDİL’E GİTMEKLE SUÇLANAN KİŞİ SALÇA SATIYORMUŞ Üzerine atılı suçlamalar ve Ahmet Özer ile tanışıklığı sorulan Mahmut Ş. ifadesinde Özer’e bir dönem biber salçası sattılığını ileri sürerek, “Ahmet ÖZER isimli şahıs benim 1997 ile 2003 yılları arasında öğrenim görmüş olduğum Süleyman DEMİREL üniversitesinden hocam olduğundan dolayı tanırım. Okuldan mezun olduktan sonra da 2-3 yıl arayla benden memleketimizde meşhur olan acı biber salçası istediğinden dolayı kendisi ile görüşmelerim olmuştur. Kendisini en son hatırladığım kadarı ile 2013 veya 2014 yılında Ankara’da gördüm. Sonrasında da belediye Başkanı olduğundan dolayı basından biliyorum” dedi ve terör bağlantılarını reddetti.

Şüphelilerden Fatmagül D. İse 2018-2019 yılları arasında Ahmet Özer ile 17 kez 2719 saniye yani yaklaşık 45 dakika telefonla görüşmüştü. Fatma D.’nin de HDK binasından ele geçirilen materyallerde adı geçiyor ve PKK/KCK faaliyeti yürütmek amacıyla açılan sosyal medya haberleşme grubunda da yer alıyordu. AHMET ÖZER’İN GÖRÜŞTÜĞÜ İSİMLER: HDP ADAYI OLMAK İSTİYORDU

Şüpheliler arasında yer alan Aleddin E. ve Selman G. De Ahmet Özer ile bağlantısının Mersin’e dayandığını anlatırken ikisi de ifadesinde Özer’in HDP’den hem milletvekili hem de belediye başkanı olmak için çok ısrarcı olduğunu anlattı. Mersin’de yaşadığı dönemlerde iddiaya göre seçimlerde kazanılmayacağını bildiği halde aday gösterilmek istiyordu ve bu iki isimden kendisini önermeleri için ricada bulunuyordu