Ahmet sarıkurt kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sorusu sıkça merak edilenler arasında yer alıyor. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala Kılıçdaroğlu 102 adayını açıkladı. İşte CHP'nin Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan Adayı Ahmet Sarıkurt hakkında tüm bilgiler

CHP TEKİRDAĞ ÇORLU AHMET SARIKURT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1979 yılında Karadeniz Ereğli'de doğdu.

2001 İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Ahmet Sarıkurt;

2001-2006 yıllarında özel bir firmada kontrol mühendisi olarak çalıştıktan sonra 2006-2009 yılları arasında ortağı olduğu firmasının yöneticiliğini yaptı.

2009 Yerel Yönetim Seçiminde CHP'nin adayı olarak Çorlu Belediye Meclisi'ne giren ve 2009-2014 yılları arasında belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Sarıkurt, 30 Mart 2014 Yerel Seçimi'nin ardından yeniden bu göreve getirildi.

3 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen meclis oylamasında başkan seçilerek Çorlu Belediye Başkanlığı görevine başladı.

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