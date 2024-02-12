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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul, Geçiş Oyunu'nda açıkladı: Kent kadroya yazılmadı! - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul, Geçiş Oyunu'nda açıkladı: Kent kadroya yazılmadı!

        Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda açıkladı: Fenerbahçe'de Ryan Kent, Süper Lig için TFF'ye bildirilen listeye alınmadı

        Giriş: 12.02.2024 - 23:50 Güncelleme: 12.02.2024 - 23:53
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        Ahmet Selim Kul, Geçiş Oyunu'nda açıkladı!
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        Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, usta gazeteci Cem Dizdar ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul spor gündemini değerlendirdi.

        Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe hakkında önemli bir gelişmeyi aktardı. Ryan Kent'in TFF'ye bildirilen listeye alınmadığını aktaran Ahmet Selim Kul, "Fenerbahçe az önce Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak kadrosunu bildirdi. Dışarıda kalan oyuncu Ryan Kent oldu. Tabiki bu bölgede hem Tadic hem King'in olmasının etkisi var. Hem de Lazio ile anlaşılırken gitmemesinin nedeni var." ifadelerini kullandı.

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