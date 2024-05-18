Ahmet Selim Kul yazdı: 8 Haziran gecesi bile sonuç değişebilir

Türkiye’de seçim her zaman sevilen bir gündem olmuştur. Siyasi ve sivil alanda birbirinden heyecanlı, büyük sürprizlerin yaşandığı nice seçim tarihteki yerini aldı. Bunlardan bir tanesi de şüphesiz Fenerbahçe’nin 2018’de yaşadığı seçimdi… Tarihe geçen o seçim sadece katılan isimleriyle değil oy sayısıyla da geleceğe çok önemli bir kilometre taşı bırakmıştı…

Bugün Fenerbahçe’nin kongre üyesi sayısı 60 bini aşarken tam 46.410 kişi oy kullanabilecek. Bu rakamlar çok önemli… Fenerbahçe bugün itibariyle içeride birliği sağlayamadığı için saha dışında güçsüz gözükse de zaman içerisinde Fenerbahçe’nin her alandaki gücünü organize edilebildiğinde bu yüksek üye sayılarının ne kadar önemli olduğu anlaşılacak.

REKLAM Seçim çok seviliyor dedik, seçim kadar seçimin nasıl sonuçlanacağına dair tahmin yürütmek de çok seviliyor. Fakat tanıdık ve zamanın yıprattığı iki çok güçlü ismin aday olduğu bu seçimde öngörüde bulunmak suya yazı yazmakla eşdeğer… Elbette bu alanda atanları, tutanları, çok fazla detaya hakim ve kendinden emin gibi konuşanları, manipülasyon yapanları göreceğiz. Hiçbirine kulak asmamanız gerektiğini ve bu seçimin özelliğinin dengelerin her an değişebilir olması olduğunu birazdan rakamlarla anlatacağım… FENERBAHÇE KONGRESİNDE NE KADAR BLOK OY VAR? Fenerbahçe’de İstanbul dernekleri, şehir dernekleri, eski sporcular, branşlar, kulübün ilk çemberinde yer alan tribüncüler, meraklılar derken, bir şekilde Fenerbahçe siyaseti içerisinde pazarlık yapılabilecek, yönlendirilebilecek, eğilimi okunabilecek, blok oy olarak yorumlanabilecek üye sayısı bana göre 10 bin civarında… Bu rakamı paylaştığımda 15 bin karşı yorumuyla çok karşılaştım… En güçlü derneğin dahi maksimum 1000’in biraz üstünde üye sayısı olduğunu düşünürsek benim rakamım daha gerçekçi gibi görünüyor. Çünkü benim hesabımda bu bahsettiğim grupların aynı zamanda çok ortak kümesi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda en güçlü dernek bile üyelerini etkileme, verecekleri oyu belirleme noktasında maksimum yüzde 80 verim alabiliyor. Bu yüzden bence “Eğilimi okunabilecek” kongre üyesi sayısı 10 bin civarı olsa da üst aralık olarak da 15 bini alabiliriz…

REKLAM Seçime katılım konusu da elbette belirleyici olacak. Ne olursa olsun seçime tek aday olarak girmek bence kulüp açısından kötü sayılabilecek bir senaryo olurdu. Bu durum mevcut başkan Ali Koç için de hiç iyi bir tablo olmazdı. Bu anlamda Aziz Yıldırım’ın aday olması birçok kongre üyesi için an itibariyle “Boş oy” seçeneğine yönelmeyi sağlasa da kulüp açısından çok kritik bir adım oldu. Ve zaman içerisinde o boş oyların yeniden adaylara yöneleceğini de düşünüyorum. Bu seçimi boş oy atıp protesto edecek bir kesim olacak olsa da bu rakamın 1000’i geçme ihtimali olduğunu düşünmüyorum.

“KATILIMIN EN AZ 30 BİN OLMASINI BEKLİYORUM” Fenerbahçe camiasındaki çok güçlü 2 adayın tekrar yarışması kongreye katılımı da direkt olarak etkileyecek. Ali Koç tek aday olsaydı katılım 2021’deki 6 bin 682 rakamının da altına düşerdi… Şimdi ise benim beklentim katılımın en az 30 bin olacağı yönünde… Altı benim için sürpriz olur… Bu da ortaya şu matematiği çıkarıyor. Dokunulabilir, yönlendirilebilir, kulübün yakın çevresindeki okunabilir oy sayısını 15 bin kabul etsek bile geriye “Herhangi bir derneğe üye olmayan, kulübün siyasetini sadece medya üzerinden takip eden, örgütlü bir yapıda olmayan, ulaşmanın çok net bir yolu bulunmayan 15 bin oy kalıyor. Bu insanların oy verme konusunda çeşitli sebeplerden fikirleri değişmeyecek olanlar elbette vardır… Fakat en az 10 binlik yaşananlara göre fikri netleşecek oy havuzu ortada duruyor. Yukarıdan buraya hesaba bakarsanız bu rakamın daha fazla olması işten bile değil!