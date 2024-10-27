Ahmet Selim Kul yazdı: Tedavi sürüyor

Fenerbahçe’de Samsun deplasmanından sonra tam anlamıyla başlayan buhran süreci sonrası Manchester United, Bodrum ve Trabzonspor maçları sezonun kaderini tayin edebilecek bir viraja dönüşmüştü. Dünyaca ünlü teknik direktöründen futbolculara, yönetime kadar eleştirilerin arttığı ve sertleştiği ortamda Fenerbahçe’nin bir kez daha keskin viraja bu kadar erken girmek camia için kangrene dönmüş bir sorun olsa da Fenerbahçe’nin son şampiyonlukların tamamında böyle dönemleri atlatabilen bir hikaye olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Mourinho 4-2-4’ye yakın bir dizilişle sahaya çıksa da Fenerbahçe yine beklendiği kadar iyi hücum edemedi. Sarı-Lacivertliler’de hücumdaki müziğin hala kulağımıza yeterince güzel gelmemesinin altında teknik direktör-takım kimyasının tam oturmamasının yattığını düşünüyorum. Yoksa Fenerbahçe gibi bir takımın bu kadar basit pas hataları yapmalarını açıklayamıyorum. Bunun ofansif müzik zamanla güzelleşecektir ama Kanarya’da temel sorun bana göre top rakibin ayağındayken yaşanıyor.

Öndeyken tempoyu düşürüp defansif bir anlayış güdülmesini anlayabilirim. Ama Fenerbahçe 1-0’ı da 2-0’ı da iyi oynayamıyor. Oyunu bir türlü öldüremiyor. Taraftarına güvenli bir his veremiyor. Mourinho çok tecrübeli ve önemli bir teknik adam. Bizim ekran başında gördüğümüzü sahanın kenarında göremiyor olamaz. Zamanla genel tedaviyi buraya yoğunlaştıracağını düşünüyorum....