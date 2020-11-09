Usta oyuncu Ahmet Uz 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Nedim Saban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki oyuncu ve ses sanatçısı olan Ahmet Uz kimdir? Ahmet Uz neden vefat etti? İşte Ahmet Uz biyografisi...
AHMET UZ KİMDİR?
Ahmet Uz 22 Mart 1945 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Müzisyen bir aileden gelen ve 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat yaşamına adımını atan Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu. tro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.
Akciğerindeki sorun nedeniyle 8 Kasım'da yaşamını yitirdi.
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Sonbaharı Beklerken : Gökhan Eraslan - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2012
Titanik Orkestrası : Hristo Boytchev - İstTitanikehir Tiyatrosu - 2008
Boytchevrmanları : Alexandre Ostrovski - İstanbul Şehir TiyatAlexandre07
Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004
Bizans Düştü : Turan Oflazoğlu : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
Suç Ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - İstanbul Şehir TiyatrFyodor2001
Oidipus : Sofokles - İstanbul Şehir TiyatrOidipus996
Sofoklesear : Wiliam Shakespeare - İstanbulKıralrLearatrWiliam1990
Üçüncü Selim (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983
Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979
Montserrat : Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Emmanuel Roblesnbul Şehir Tiyatrosu
Marius : Marcel Pagnol - Ankara Devlet TiyMarius - 1975
ÇaPagnol : Reşat Nuri Güntekin\Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974
FİLMOGRAFİ
Yapımcılık
Kadınca -1984
Acı - 1984
Fırtına Gönüller - 1984
Fidan - 1984
Şaşkın Gelin - 1984
Darbe - 1984
Oyunculuk
Kehribar - 2016
İncir Reçeli 2 - 2014
Bir Aşk Hikayesi - 2013
Acayip Hikâyeler - 2012
Unutulmaz - 2009-2011
Mahşer - 2007
Peri Tozu - 2007
Küçük Hanımefendinin Şoförü - 2006
Küçük Hanımefendi - 2006
Eylül - Hamdi
Yeniden Çalıkuşu - 2005
Zeytin Dalı - 2005
Yadigar - 2004
Yabancı Damat - 2004
Şarkılar Seni Söyler - 2003
Mühürlü Güller - 2003
Zehirli Çiçek - 2000
Cadı Ağacı - 1994
Kara Melek - 1996
Üç İstanbul - 1983
Bir Yudum Mutluluk - 1982
Erkek Fatma - 1969
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