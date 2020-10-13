Kekik, sarımsak ve zeytinyağıyla marine edildikten sonra fırında pişen ahtapot ızgara yediğiniz bir düşünsenize! Bunun üzerine servis öncesinde kısa bir süre ızgarada pişsin. Haşlanmış börülce, roka yaprakları ve taze soğanın ağırlıkta olduğu bir salata hazırlansın. Zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyuyla tatlandıktan sonra servis edilsin. Afiyetle yensin, deniz ürünlerinin tüm çeşitlerinin sevilmesine olanak tanısın.
Kaç Kişilik: 2 kişilik
Hazırlama Süresi: 30 dakika
Pişirme Süresi: 2 saat
Ahtapot Izgara İçin gereken Malzemeler:
1 kilogram ahtapot
10 gram kekik
20 gram sarımsak
30 gram zeytinyağı
Salatası için;
70 gram haşlanmış börülce
50 gram roka
20 gram yeşil soğan
20 gram zeytinyağı
1 adet taze sıkılmış limon suyu
Ahtapot Izgara Yapılışı:
Öncelikle ayıklanmış ahtapotu; zeytinyağı, sarımsak ve kekikle harmanlayıp, uzun bir süre fırında pişirin.
Salatası için; ayıklanmış roka yaprakları ve yeşil soğanı ince ince doğrayın. Haşlanmış börülce ilavesiyle harmanlayıp servis tabağına alın.
Zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyuyla karıştırın.
Yumuşayana kadar fırında pişirdiğiniz ahtapotu, servis etmeden önce de kısa bir süre ızgarada pişirin.
Sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Ayıklanmış olan ahtapotu; kuru soğan, defne yaprağı, limon kabuğu, tane karabiber eklediğiniz aromatik suda haşlayın.
Daha sonra ızgarada pişirerek, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
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