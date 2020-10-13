Kekik, sarımsak ve zeytinyağıyla marine edildikten sonra fırında pişen ahtapot ızgara yediğiniz bir düşünsenize! Bunun üzerine servis öncesinde kısa bir süre ızgarada pişsin. Haşlanmış börülce, roka yaprakları ve taze soğanın ağırlıkta olduğu bir salata hazırlansın. Zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyuyla tatlandıktan sonra servis edilsin. Afiyetle yensin, deniz ürünlerinin tüm çeşitlerinin sevilmesine olanak tanısın.

Kaç Kişilik: 2 kişilik

Hazırlama Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 2 saat

Ahtapot Izgara İçin gereken Malzemeler:

1 kilogram ahtapot

10 gram kekik

20 gram sarımsak

30 gram zeytinyağı

Salatası için;

70 gram haşlanmış börülce

50 gram roka

20 gram yeşil soğan

20 gram zeytinyağı

1 adet taze sıkılmış limon suyu

Ahtapot Izgara Yapılışı:

Öncelikle ayıklanmış ahtapotu; zeytinyağı, sarımsak ve kekikle harmanlayıp, uzun bir süre fırında pişirin.

Salatası için; ayıklanmış roka yaprakları ve yeşil soğanı ince ince doğrayın. Haşlanmış börülce ilavesiyle harmanlayıp servis tabağına alın.

Zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyuyla karıştırın.

Yumuşayana kadar fırında pişirdiğiniz ahtapotu, servis etmeden önce de kısa bir süre ızgarada pişirin.

Sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Ayıklanmış olan ahtapotu; kuru soğan, defne yaprağı, limon kabuğu, tane karabiber eklediğiniz aromatik suda haşlayın.

Daha sonra ızgarada pişirerek, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.