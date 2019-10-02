Ahu Tuğba bilinmeyenlerini anlattı. 2. Sayfa programına katılan oyuncu şunları söyledi:

40-45'inden sonra kadınlardan daha çok bozulan erkekler gördüm. Mesela ben ilk eşimi gördüm, kafamı duvara vurdum. Tanıyamadım. İki gün kendime gelemedim. 'Ben bununla mı evlendim?' diye... Küçüktük elini tuttum aşık oldum. O zaman da pek hoş değildi ama... Büyüdük bu o değil canım dedim... Resmen kendimi tuvalete zor attım. İstifra ettim. Baya yıpranmış... Eskiden öyle görmüyorsun. Yüzüne de söyledim... O kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur. Hiç bir şey yapmayan sadakat ile bekleyen bir kadındım...