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        Haberler Magazin Ahu Tuğba, Türkiye'de defnedilecek - Magazin haberleri

        Ahu Tuğba, Türkiye'de defnedilecek

        Ahu Tuğba'nın cenazesi, perşembe günü İstanbul'da defnedilecek. 25 -30 bin dolara arasındaki nakil masrafını iş adamı üstlendi

        Giriş: 02.09.2024 - 11:19 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:36
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        Türkiye'de defnedilecek
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        Ahu Tuğba, dün 69 yaşında hayatını kaybetti.

        Ahu Tuğba, 16 yıl önce kızı Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij'in eğitimi için ABD'ye yerleşmişti. Tuğba, nisanda bir trafik kazası geçirdi. Bu nedenle de dizi ameliyat oldu. O ameliyatların tetiklediği KOAH hastalığı nedeniyle uykusunda vefat eden Ahu Tuğba'nın Türkiye'de mi yoksa uzun süredir yaşamını sürdürdüğü Miami'de mi defnedileceği konusunda belirsizlik bulunuyordu.

        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
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        Miami'de polis memuru olarak çalışan Kızı Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij, annesinin Türkiye'de defnedilmesine karar verdi.

        ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile yapılan yazışmalardan sonra prosedürler tamamlandı. Ahu Tuğba'nın cenazesi, yarın sabah Miami'den kalkacak tarifli uçakla İstanbul'a getirilecek. Cenazenin 25 -30 bin dolar arasındaki nakil masraflarını iş adamı Celal Kalyoncu karşıladı.

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        Ahu Tuğba'nın cenazesi, perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazından sonra toprağa verilecek. Defin yeri için henüz karar verilmese de Zincirlikuyu Mezarlığı ile Karacaahmet Mezarlığı seçenekleri üzerinde duruluyor.

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