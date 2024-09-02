Ahu Tuğba, Türkiye'de defnedilecek

Ahu Tuğba, dün 69 yaşında hayatını kaybetti.

Ahu Tuğba, 16 yıl önce kızı Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij'in eğitimi için ABD'ye yerleşmişti. Tuğba, nisanda bir trafik kazası geçirdi. Bu nedenle de dizi ameliyat oldu. O ameliyatların tetiklediği KOAH hastalığı nedeniyle uykusunda vefat eden Ahu Tuğba'nın Türkiye'de mi yoksa uzun süredir yaşamını sürdürdüğü Miami'de mi defnedileceği konusunda belirsizlik bulunuyordu.

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Miami'de polis memuru olarak çalışan Kızı Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij, annesinin Türkiye'de defnedilmesine karar verdi.