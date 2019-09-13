'Aida'ya büyük ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26'ncı Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 'Aida' operası sahnelendi.
Romalı komutan 'Radames' ile tutsak 'Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan, Giuseppe Verdi'nin 'Aida' operasının rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, orkestra şefliğini İtalyan orkestra şefi Fabrizio Maria Carminati yaptı.
Antalya ve Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra, koro sanatçılarının eşliğinde, eserin festivaldeki ilk temsilinde, solist sanatçılar soprano Anna Nechaeva 'Aida'yı, tenor Murat Karahan 'Radames'i seslendirdi.
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