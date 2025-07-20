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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aidat isteyen yöneticiyi öldürdü | Son dakika haberleri

        Aidat isteyen yöneticiyi öldürdü

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aidat istediği S.D. tarafından bıçaklanan apartman yöneticisi M.D., yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 00:17 Güncelleme: 20.07.2025 - 00:17
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        Aidat isteyen yöneticiyi öldürdü
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        DHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki Çavuş Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, apartman yöneticisi M.D., aidatları düzenli ödemeyen S.D.’den aidat ödemelerini yapmalarını istedi.

        S.D.’nin ödeme yapmak istememesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine S.D., yönetici M.D.’yi bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan açıklamada, M.D.’nin yaşamını yitirdiği belirledi. S.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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