Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( AİHM),cezaevinde mahkum olarak bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti.



Buna göre AİHM, Demirtaş için verilen "tutuklulukta makul sürenin aşılması ve tahliye" kararını yeniden ele alacak.