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AİHM, Türkçe konuşan siyasetçiye verilen cezayı "ifade özgürlüğüne" aykırı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bulgaristan'da 2013'te seçim kampanyasında Türkçe konuşan siyasetçinin idari para ceza almasının ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti.

AİHM, Türkçe konuşan siyasetçiye verilen cezayı
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AA

Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan AİHM, siyasetçi Lütfi Mestan'ın Bulgaristan'da 2013 genel seçim kampanyası sırasında Türkçe konuştuğu için 250 avroluk idari ceza almasına ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, Bulgaristan'da Seçim Kanunu'nda seçim kampanyalarında resmi dil Bulgarca haricinde başka bir dilin kullanılmasının yasak olduğuna işaret etti.

AİHM, kararında, demokratik bir toplumda çoğulculuğun, hoşgörünün ve azınlıkların korunmasının önemini vurgulayarak Mestan'a verilen idari cezanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Mahkeme, Bulgaristan'ın mahkeme masrafları için 3 bin 200 avro ve Mestan'a tazminat olarak 3 ayda toplam 1200 avro ödemesini kararlaştırdı.

Mestan, Bulgaristan'da 2013'te genel seçim kampanyası sırasında Türkçe konuşmuştu.

Bulgar yetkililer, Mestan'ın ülkedeki Seçim Kanunu'nu ihlal ettiğini ileri sürmüştü.

Önce yaklaşık 1000 avro idari cezaya çarptırılan Mestan'ın Kotel Bölge Mahkemesine yaptığı itiraz sonucu cezası 250 avro olarak revize edilmişti.

Mestan, bu olayla ilgili AİHM'e 2015'te başvurmuş, AİHS'nin ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesi ve ayrımcılık yasağına ilişkin 14. maddesinin ihlal edildiğini savunmuştu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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