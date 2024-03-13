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        Haberler Dünya AİHM, Türkiye'ye karşı açılan vicdani ret davasında kararını verdi

        AİHM, Türkiye'ye karşı açılan vicdani ret davasında kararını verdi

        Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, vicdani retçi Murat Kanatlı'nın açtığı davada Türkiye'yi mahkum etti. AİHM, Türkiye'nin Kanatlı'ya 11 bin 363 euro ödemesine karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 12:19 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:25
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        AİHM'den Türkiye kararı
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        Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) doğumlu vicdani retçi Murat Kanatlı hakkında kararını verdi. AİHM, Kanatlı'nın açtığı davada Türkiye'yi mahkum etti.

        Dün yayımlanan karara göre KKTC yurttaşı Kanatlı, bir yıllık askerlik hizmetini Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ordusunda 2005'te tamamladı. Kanatlı, KKTC yasaları gereği yedek asker olarak 2006, 2007 ve 2008'de birer günlüğüne daha orduya katıldı.

        1973 doğumlu Kanatlı, 2008'de Avrupa Vicdani Ret Bürosu'nun KKTC temsilcisi oldu. Büronun yönetim kurulu üyeliğine de seçilen Kanatlı, 2008'de vicdani retçi olduğunu söyleyerek bir sonraki yıl orduya katılmadı.

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        KKTC'deki askeri savcılık, Kanatlı hakkında 2011'de dava açtı. Askeri mahkeme, 2014'de son bulan mahkeme sürecinin ardından Kanatlı'ya 167 euro para cezası verdi. Vicdani retçi bunu ödemeyince para cezası 10 günlük hapis cezasına çevrildi. 2010 ve 2011'de de askere gitmeyi reddeden Kanatlı hakkında açılan yeni davalar, KKTC savcılığı tarafından düşürüldü.

        Kanatlı, verilen ceza sebebiyle 6 Nisan 2015'te AİHM'e başvurdu. AİHM, KKTC'yi tanımadığı için bu tür davalardan "de facto" olarak Türkiye'yi sorumlu tutuyor.

        11 BİN EURO CEZA

        Oybirliğiyle verilen kararda AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesindeki düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtip Türkiye'yi mahkum etti.

        Mahkeme kararında ülkede zorunlu askerlik yasalarında, vicdani retçiler için alternatif hizmet belirlenmediği vurgulandı. AİHM, Türkiye'nin Kanatlı'ya 9 bin euro manevi tazminat ödemesine karar verdi. Türkiye'nin 2 bin 363 euro da mahkeme masrafı olmak üzere toplamda 11 bin 363 euro ödemesine hükmedildi.

        *Haberin görselleri AA ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #KKTC
        #AİHM
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