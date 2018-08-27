Aile Bakanlığı’ndan mutlu evliliğin önündeki 10 engel!
27.08.2018 - 09:53 | Güncelleme:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmaları için 5 yıl önce “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” başlatmıştı. Bakanlık, şimdi de evlilik kurumunu güçlendirmek, çiftlere yol göstermek için Evlilik Öncesi Eğitim El Rehberi hazırladı
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Çiftlerin birbirine olan sevgisini hissetmesinin bazen yeterli olmayacağını belirten Bakanlık, sevgiyi çiftlerin birbirine göstermesi gerektiğini vurguladı.
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre sevgiyi göstermenin yollarını da açıklayan Bakanlık rehberinde, “Ona sevdiğinizi söyleyin, ona değer verdiğinizi gösterin (Hediye, sürpriz, çiçek, onun için yapılan herhangi bir şey), ona dokunun (El ele tutuşmak, sarılmak, koluna girmek vb)” ifadelerini kullanıldı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mutlu evliliğin önündeki 10 engeli ise örneklerle açıkladı:
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1 - Bencillik: Evliliğin önündeki en önemli engeldir ve ilişkide problem yaratır. Televizyon programı seçiminde hep ‘Benim istediğim program izleyelim’ demek, maç izlemek gibi. Ebeveyn ziyareti konusunda ‘Her hafta sonu benim aileme gidelim’ demek gibi.
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Yapılacak harcamalarda eşlerden birinin söz sahibi olması gibi. Hafta sonu tatilinin nasıl geçirileceği konusunda eşlerden birinin karar vermesi gibi örnekler bencillik davranışına verilecek örneklerden bazıları.
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2 - Dış çevre baskısı (Kayınvalide, kayınpeder, arkadaşlar): Çiftlerin aileleri, beraberliğin başından itibaren ilişkide söz sahibi olmak ister.
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Düğün töreninin nasıl yapılacağı, gelinlik modeli, yaşanılacak evin nerede tutulacağı, eve alınacak eşyalar gibi konularda kendi istekleri doğrultusunda baskı yapması karşısında çiftin, ailelerini kırmadan kendi ortak kararlarını belirtmeleri önemlidir.
3 - Evlilikten gerçek dışı beklentiler: Eşinizin evlendikten sonra bazı huylarının değişeceğine inanmak, zannetmek veya evlilik sürecinde hiçbir sorunla karşılaşılmayacağını düşünmek gerçek dışı beklentilerdir.
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Eşinizin karakterinin değişmeyeceğini kabul etmeli ve eşinizin kimlik yapısına aykırı beklentiler içinde olmamalısınız.
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4 - Evliliği geliştirmeye ve iyileştirmeye karşı isteksizlik.
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5 - Eşlerin birbirlerine olan bağlılıklarında eksiklik.
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6 - Düşmanca davranmak.
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7 - Küskünlükleri uzatmak: Eşinizin söylediği bir sözden veya davranışdan rahatsız olmuşsanız bu konuyu o anda konuşarak çözmeye çalışın.
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