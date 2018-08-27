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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre sevgiyi göstermenin yollarını da açıklayan Bakanlık rehberinde, “Ona sevdiğinizi söyleyin, ona değer verdiğinizi gösterin (Hediye, sürpriz, çiçek, onun için yapılan herhangi bir şey), ona dokunun (El ele tutuşmak, sarılmak, koluna girmek vb)” ifadelerini kullanıldı.