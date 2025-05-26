Aile Danışmanı Nasıl Olunur? Aile Danışmanı Olma Şartları Nelerdir?

Aile Danışmanı Nedir?

Aile danışmanı, aile bireyleri arasında yaşanan iletişim sorunları, çatışmalar, evlilik problemleri, çocuk ve ergen davranış sorunları gibi konularda danışmanlık hizmeti sunan profesyoneldir. Bu kişiler, bireylere sağlıklı ilişkiler kurma, problem çözme becerilerini geliştirme ve aile içi işlevselliği artırma konusunda rehberlik eder.

Aile Danışmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Aile danışmanı olabilmek için öncelikle uygun bir lisans programından mezun olmak gerekir. Bu programlar şunlardır:

Psikoloji

Sosyoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)

Sosyal Hizmet

Hemşirelik (bazı üniversitelerde kabul görmektedir)

Çocuk Gelişimi

Bu bölümlerden mezun olan bireyler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş üniversiteler veya kurumlar aracılığıyla Aile Danışmanlığı Sertifika Programı'na katılmak zorundadır.

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Nedir?

Bu program, teorik ve uygulamalı eğitimden oluşan kapsamlı bir kurstur. Genellikle 450 saat civarında olan bu eğitim programı şu içerikleri kapsar:

Aile yapısı ve dinamikleri Aile içi iletişim Evlilik ve çift danışmanlığı Çocuk ve ergenlerle iletişim Boşanma süreci danışmanlığı Etik ilkeler ve mesleki sorumluluklar Uygulama ve süpervizyon çalışmaları Sertifika programları genellikle 3-6 ay arasında sürer ve hem yüz yüze hem de çevrim içi (online) olarak sunulabilir. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, resmi bir “Aile Danışmanı Sertifikası” almaya hak kazanır. Aile Danışmanı Olarak Çalışma Şartları Sertifikalı bir aile danışmanı olmak, tek başına mesleği icra etmek için yeterli değildir. Aile danışmanlığı hizmeti sunmak isteyen kişilerin, şu şartları yerine getirmesi gerekir: Sertifika sahibi olmak Hizmet vereceği danışmanlık merkezinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanmış olması Etik kurallara ve meslek standartlarına uygun çalışmak Danışmanlık sürecinde gerekli gizlilik ve mesleki ilkelere bağlı kalmak Aile Danışmanları Nerelerde Çalışabilir? Aile danışmanları geniş bir yelpazede iş olanaklarına sahiptir. Çalışabilecekleri kurumlar şunlardır: