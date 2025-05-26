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        Aile Danışmanı Nasıl Olunur? Aile Danışmanı Olma Şartları Nelerdir?

        Toplumda aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi açısından önemli bir mesleki rol üstlenen aile danışmanları, son yıllarda gerek devlet kurumlarında gerekse özel sektörde artan bir taleple karşı karşıya. Peki, "Aile danışmanı nasıl olunur?" ve "Aile danışmanı olma şartları nelerdir?" Bu alanda meslek edinmek isteyenler için süreci detaylı biçimde inceledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 17:09 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:09
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        Aile Danışmanı Nasıl Olunur?
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        Aile Danışmanı Nedir?

        Aile danışmanı, aile bireyleri arasında yaşanan iletişim sorunları, çatışmalar, evlilik problemleri, çocuk ve ergen davranış sorunları gibi konularda danışmanlık hizmeti sunan profesyoneldir. Bu kişiler, bireylere sağlıklı ilişkiler kurma, problem çözme becerilerini geliştirme ve aile içi işlevselliği artırma konusunda rehberlik eder.

        Aile Danışmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

        Aile danışmanı olabilmek için öncelikle uygun bir lisans programından mezun olmak gerekir. Bu programlar şunlardır:

        Psikoloji

        Sosyoloji

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)

        Sosyal Hizmet

        Hemşirelik (bazı üniversitelerde kabul görmektedir)

        Çocuk Gelişimi

        Bu bölümlerden mezun olan bireyler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş üniversiteler veya kurumlar aracılığıyla Aile Danışmanlığı Sertifika Programı'na katılmak zorundadır.

        Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Nedir?

        Bu program, teorik ve uygulamalı eğitimden oluşan kapsamlı bir kurstur. Genellikle 450 saat civarında olan bu eğitim programı şu içerikleri kapsar:

        Aile yapısı ve dinamikleri

        Aile içi iletişim

        Evlilik ve çift danışmanlığı

        Çocuk ve ergenlerle iletişim

        Boşanma süreci danışmanlığı

        Etik ilkeler ve mesleki sorumluluklar

        Uygulama ve süpervizyon çalışmaları

        Sertifika programları genellikle 3-6 ay arasında sürer ve hem yüz yüze hem de çevrim içi (online) olarak sunulabilir. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, resmi bir “Aile Danışmanı Sertifikası” almaya hak kazanır.

        Aile Danışmanı Olarak Çalışma Şartları

        Sertifikalı bir aile danışmanı olmak, tek başına mesleği icra etmek için yeterli değildir. Aile danışmanlığı hizmeti sunmak isteyen kişilerin, şu şartları yerine getirmesi gerekir:

        Sertifika sahibi olmak

        Hizmet vereceği danışmanlık merkezinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanmış olması

        Etik kurallara ve meslek standartlarına uygun çalışmak

        Danışmanlık sürecinde gerekli gizlilik ve mesleki ilkelere bağlı kalmak

        Aile Danışmanları Nerelerde Çalışabilir?

        Aile danışmanları geniş bir yelpazede iş olanaklarına sahiptir. Çalışabilecekleri kurumlar şunlardır:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri

        Belediyelere bağlı sosyal hizmet merkezleri

        Özel danışmanlık merkezleri

        Hastaneler ve toplum sağlığı merkezleri

        Rehabilitasyon ve terapi merkezleri

        Kendi özel danışmanlık ofislerini açabilirler (gerekli izin ve ruhsat alınarak)

        Aile Danışmanı Olmak İçin Gerekli Kişisel Özellikler

        İyi iletişim becerilerine sahip olmak

        Empati yeteneği yüksek olmak

        Gizliliğe ve etik kurallara önem vermek

        Kriz yönetimi ve problem çözme becerileri gelişmiş olmak

        Sürekli kendini geliştirmeye açık olmak

        Yasal Düzenlemeler ve Denetim

        Aile danışmanlığı, 2012 yılında yayımlanan "Aile Danışmanlığı Yönetmeliği" ile resmi bir meslek alanı haline getirilmiştir. Aile danışmanlarının çalışmaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetlenir. Yetkisiz ya da sertifikasız hizmet veren kişi ya da kuruluşlara yasal yaptırımlar uygulanır.

        Aile danışmanı olmak isteyen bireyler için hem akademik hem de mesleki açıdan ciddi bir hazırlık süreci gereklidir. Uygun lisans eğitimi ve sertifika programının ardından, ailelere psikolojik ve sosyal açıdan rehberlik ederek topluma katkı sağlamak mümkündür. Günümüzde giderek artan aile içi iletişim sorunları, bu mesleği hem ihtiyaç duyulan hem de anlamlı bir kariyer seçeneği haline getirmiştir. Aile yapısının güçlenmesine katkıda bulunmak isteyen bireyler için aile danışmanlığı, etik değerlere dayalı, insana dokunan bir meslek olarak öne çıkmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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