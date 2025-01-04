Aile destek ödemesi bitti mi? Aile destek ödemesi devam edecek mi, uzatılacak mı?
Yeni yıla girilmesiyle birlikte aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Türkiye Aile Destek Programı, alınan kararla 2024 yılının sonuna kadar uzatılmıştı. Her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan Aile Destek Programı 2025'te devam edecek mi merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi? Aile destek ödemesi devam edecek mi, uzatıldı mı, yeni açıklama geldi mi? İşte detaylar...
Aile destek ödemesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek Programı ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar uzatılmıştı. Hak sahipleri, son olarak Aralık ayında ödemelerini aldı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte ‘’Aile destek ödemesi bitti mi?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. Söz konusu destekten yararlanan aileler, konu ile ilgili Bakan Mahinur Göktaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, Aile destek ödemesi devam edecek mi, uzatıldı mı, yeni açıklama var mı?
AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 YILININ SONUNA KADAR UZATILMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti:
"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"
AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre aile destek ödemeleri, 2024 Aralık ayı itibarıyla sona erdi.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILACAK MI, DEVAM EDECEK Mİ?
Aile Destek Programı'nın 2025 yılında devam edip etmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Aile destek ödemelerinin uzatılması yönünde bir karar alınması durumuunda haberimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabiliyor:
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Aile Destek Programı hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850 TL ila 1.250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini ve hanedeki çocuk sayısına göre aylık 350 TL ila 650 TL tutarları arasında yapılan ek ödemeyi içeren bir yardım programıdır.