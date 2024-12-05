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        Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemeleri bitti mi?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek Programı kapsamında binlerce aile destek ödemesinden yaralanıyor. Programdan yararlanan aileler ödemelerin sona erip ermediğini merak etmeye başladı. Haziran 2024'te sonlanması beklenen uygulama, yeni bir karar ile yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, tamamlandı mı, yoksa bir sene daha uzatılacak mı? İşte Aile Destek Programı ödemeleri hakkında tüm bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 08:05 Güncelleme: 05.12.2024 - 08:05
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        Aralık ayına girilmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin devam edip etmediği merak konusu oldu. Geçtiğimiz sene 1 yıl süreyle uzatılan bu sosyal destek ödemelerini alan kişiler tarafından "Aile Destek ödemeleri bitti mi, yeniden uzatılacak mı?" sorusu yanıtını arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının 5 Kasım itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını açıklamıştı. İşte 2024 Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili detaylar...

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        AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının 5 Kasım itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını açıklamıştı.

        Aralık ayı Aile Destek Ödemelerinin 15 Aralık'a kadar vatandaşların hesabına yatırılması bekleniyor.

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI MI?

        Aile destek ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

        TOPLAM 103,2 MİLYAR LİRA DESTEKTOPLAM 103,2 MİLYAR LİRA DESTEK

        Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti.

        “Türkiye Aile Destek Programı”nın hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkati çeken Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını bildirdi.

        Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yaptık. Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağladık” ifadelerini kullandı.

        Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Bakan Göktaş, “Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan

        yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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