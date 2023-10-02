Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak ve yeni sezon tarihi belli oldu mu? Aile yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak ve yeni sezon tarihi belli oldu mu? Aile yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Aile 2. sezonu ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı. Ay Yapım imzası taşıyan ilk sezonuyla büyük ilgi gören Aİle dizisi 2. sezonu ile Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek. İşte Aile dizisi 2. sezon 1. bölüm tarihi...

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HEYECAN DORUKTA

Tanıtımda; Aslan’ın ‘aile’ ile ilgili söylediği çarpıcı sözler ve Devin’in acılarını dile getirmesi dikkat çekiyor. Cihan açıkça Soykanlar’a savaş açarken, Aslan’ın ailesini korumak için neler yapacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor. Boşanmak için harekete geçen Devin’in görüştüğü avukat Serap ise dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Avukat Serap karakteriyle Aile’nin kadrosuna dahil olan Selin Şekerci’nin görüldüğü tanıtım yeni sezona olan heyecanı giderek artırıyor.