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        Haberler Televizyon Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak ve yeni sezon tarihi belli oldu mu? Aile yeni sezon fragmanı yayınlandı!

        Aile yeni sezon fragmanı yayınlandı! Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

        Show Tv'nin sevilen dizisi Aile 2.sezonu ile sevenleriyle buluşuyor.Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ,Serenay Sarıkaya ve Nejat işler'in yer aldığı Aile dizisi ilk sezonu ile büyük ilgi görmüştü. İlk sezonun finalinde hamile olduğunu öğrenen Devin bunu Aslan'a söyler ve Aslan doğacak bebekleri ile hayaller kurarken evlatlık olduğu gerçeği ile burun buruna gelmişti. İşte Aile dizisi 2. sezon tarihi ve yeni bölüm fragmanı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 23:01 Güncelleme: 02.10.2023 - 23:01
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        Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Aile 2. sezonu ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı. Ay Yapım imzası taşıyan ilk sezonuyla büyük ilgi gören Aİle dizisi 2. sezonu ile Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek. İşte Aile dizisi 2. sezon 1. bölüm tarihi...

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        AİLE YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI, 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Show TV’de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı ilk sezonuyla büyük ilgi gören ‘Aile’nin 2. sezonu 3 Ekim’den itibaren her salı akşamı Show TV’de ekranlara gelecek.

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        HEYECAN DORUKTA

        Tanıtımda; Aslan’ın ‘aile’ ile ilgili söylediği çarpıcı sözler ve Devin’in acılarını dile getirmesi dikkat çekiyor. Cihan açıkça Soykanlar’a savaş açarken, Aslan’ın ailesini korumak için neler yapacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor. Boşanmak için harekete geçen Devin’in görüştüğü avukat Serap ise dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Avukat Serap karakteriyle Aile’nin kadrosuna dahil olan Selin Şekerci’nin görüldüğü tanıtım yeni sezona olan heyecanı giderek artırıyor.

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        Yeni sezon hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimleriyle kuvvetli bir giriş yapmaya hazırlanan ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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