Haberler Gündem Aile Dizisi yeni sezonu ne zaman? Aile 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

Aile Dizisi yeni sezonu ne zaman? Aile 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Her salı akşamı Show Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşan Aile dizisinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Aslan ve Devin'in hikayelerini anlatan Aile dizi sevenleri yeni sezonun ne zaman olacağını araştırıyor. Aile Dizisi yeni sezonu ne zaman, Aile 2. sezon ne zaman yayınlanacak? sorularının cevaplarını haberimizde derledik... Habertürk Giriş: 21.08.2023 - 11:17 Güncelleme: 21.08.2023 - 11:17 facebook

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Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkayanın paylaştığı Aile dizi iyi oyuncu kadrosu ile her salı akşamı Show TV de izleyiciler ile buluşuyor. Kısa sürede geniş bir izleyiciyi kitlesine ulaşan başarılı dizinin sezon finali yapması ardından yeni sezonunun ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Aslan ve Devinin yaşadıklarını heyecanla takip edenler yeni sezonda yaşanacakları merakla bekliyor. İşte Aile dizisi yeni sezon yayın tarihi ile ilgili detaylar...

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AİLE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Show Tv'nin sevilen dizisi Aile'nin hayranlarını üzecek gelişme yaşandı. Uzun süredir ne zaman başlayacağı konusunda meraklı bekleyişlerini sürdüren dizi severler için üzücü haber yapımdan geldi. Normalde Ağustos ayı itibariyle setlere dönmesi beklenilen Show TV'nin sevilen dizisi Aile, yeni sezon için hazırlıklarına Eylül ayı itibariyle başlayacağı açıklandı. Ağustos sonu çekimlerine başlanıp, Eylül başında ekranlara gelmesi beklenen yeni bölümler için, çekimlerin Eylül ortasında başlayacağı açıklandı. Bu durumda, Aile dizisi 2. sezon Ekim ayında izleyiciyle buluşacak.