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Aile dizisinin Devin'i elbisesiyle mest etti! "Rüyada mıyım?"

Adanalı, Medcezir, Fi ve İkimizin Yerine gibi pek çok yapımda rol alan Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ile başrolü paylaştığı Şahmaran dizisi ile adından söz ettirmişti. Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. İşte ünlü oyuncunun beğeni yağmuruna tutulan pozları...

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  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?

    Adanalı dizisinde canlandırdığı Sofia rolü ile adını duyuran ünlü oyuncu Medcezir dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı.
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?

    Medcezir'in Mira Beylice'si olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Fi ve İkimizin Yerine gibi yapımlardaki oyunculuğuyla da beğeni topladı.
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?

    Alice Müzikali'nde rol alan ünlü oyuncu, Şahmaran dizisinde ise Burak Deniz ile başrolü paylaştı.
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?

    Ünlü oyuncu, şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde Devin karakterine hayat veriyor.
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?

    Sarıkaya, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?

    Elbiseli paylaşımıyla beğeni toplayan 30 yaşındaki genç yıldız, paylaşımına "Rüyada mıyım?" notunu düştü.
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?

    9,7 milyın takipçili  hesabından sık sık paylaşımda bulunan Serenay Sarıkaya'nın pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?

    İşte, ünlü oyuncunun beğeni toplayan Instagram paylaşımları...
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?
  • Aile dizisinin Devin'i sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı! Serenay Sarıkaya elbisesiyle mest etti: Rüyada mıyım?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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