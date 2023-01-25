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'Aile' dizisinin ilk tanıtımı gündeme damgasını vurdu

Çok yakında SHOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak Ay Yapım’ın yeni özgün dizisi ‘Aile’nin dün gece yayınlanan ilk tanıtımı ortalığı kasıp kavurdu. Gece boyu sosyal medyanın gündeminden düşmeyen diziye övgüler yağdı

'Aile' dizisinin ilk tanıtımı gündeme damgasını vurdu
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HABERTURK.COM

Çok yakında SHOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak Ay Yapım’ın yeni özgün dizisi ‘Aile’nin dün gece yayınlanan ilk tanıtımı ortalığı kasıp kavurdu. Gece boyu sosyal medyanın gündeminden düşmeyen diziye övgüler yağdı.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı yıllar sonra televizyon ekranında buluşturan Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisi dün gece yayınlanan ilk tanıtımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Diziye ve oyuncu kadrosuna gece boyu övgüler yağarken #Aile, #Serenay, #Kıvanç, #Nejatİşler etiketleri gece boyu sosyal medya listelerinde yer aldı. Şimdiden çok konuşulan ve övgüleri toplayan diziye tüm sosyal medya mecralarından binlerce övgü yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

Çok yakında SHOW TV’de ekranlara gelecek dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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